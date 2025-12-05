Haberler

Yalova'dan 11 ayda 653 milyon dolarlık ihracat

Yalova'dan 11 ayda 653 milyon dolarlık ihracat
Güncelleme:
Yalova'da 2023'ün ilk 11 ayında ihracat 653 milyon 371 bin dolara ulaşarak, geçen yıla göre yüzde 22,8 artış gösterdi. Tersaneler sektörü 570 milyon dolarla en yüksek ihracatı gerçekleştirdi.

Yalova'da yılın ilk 11 ayında yapılan ihracat bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22,8 artarak, 653 milyon 371 bin dolar oldu.

2024 yılının ilk 11 ayında 532 milyon 172 bin dolar ihracat yapılan kentten bu yılın aynı döneminde ise 653 milyon 371 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yalova'dan ocak ayında 49 milyon 71 bin, şubatta 71 milyon 997 bin, martta 18 milyon 583 bin, nisanda 50 milyon 694 bin, mayısta 104 milyon 337 bin, haziranda 5 milyon 929 bin, temmuzda 64 milyon 177 bin, ağustosta 7 milyon 774 bin, eylülde 83 milyon 945 bin, ekimde ise 65 milyon 437 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçtiğimiz kasım ayında 2025 yılının ay bazında en yüksek ihracatı gerçekleştirildi. Kasım ayında Yalova'dan 131 milyon 426 bin dolar ihracat yapıldı.

Tersaneler ihracatı sırtladı

11 aylık süreçte Yalova'da en çok ihracat yapılan sektör gemi, yat ve hizmetleri oldu. Tersaneler 11 ayda 570 milyon 473 bin dolar ihracat yaptı. Bu sektörü 25 milyon 287 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 13 milyon 717 bin dolarla madencilik ürünleri sektörleri takip etti. Bu sektörleri 11 milyon 711 bin dolarla çelik takip etti.

Süs bitkileri sektörü ihracatını artırdı

Çiçekçilikte önde gelen illerden olan Yalova'da süs bitkileri sektörünün ihracatı ise 7 milyon 719 bin dolar oldu. Sektör geçen yıla göre ihracatını yüzde 7 arttırdı. Yalova'dan 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler ise şöyle sıralandı:

"Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 4 milyon 771 bin dolar, makine ve aksamları 4 milyon 204 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 4 milyon 80 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 730 bin dolar, iklimlendirme 2 milyon 588 dolar, hazır giyim 2 milyon 538 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 549 bin dolar." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
