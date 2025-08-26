Yalova'nın Gemi ve Yat İhracatı Yüzde 25 Arttı

Yalova'nın gemi, yat ve hizmetleri sektöründe ocak-temmuz döneminde ihracatı yüzde 25 artışla 319 milyon 66 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ocak-temmuz döneminde gemi ve yat hizmetleri sektörü ihracatı, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 artarak 1 milyar 38 milyon 857 bin dolardan 1 milyar 182 milyon 112 bin dolara ulaştı.

Yalova, gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatını 7 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 yükselişle 255 milyon 859 bin dolardan 319 milyon 66 bin dolara çıkardı.

Yalova'nın, gemi, yat ve hizmetleri sektörünün toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Sektörde en fazla ihracat yapan İstanbul'un 7 aylık dönemdeki ihracatı 639 milyon 226 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Gemi ve yat hizmetleri sektöründe, ocak-temmuz döneminde, Bursa 56 milyon 124 bin dolarla üçüncü, Kocaeli 54 milyon 873 bin dolarla dördüncü, Muğla 42 milyon 504 bin dolarla en fazla ihracat yapan beşinci şehir oldu.

İlk sıradaki Norveç'e ihracatta yüzde 83'lük artış

Türkiye'den 7 aylık dönemde, 130'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye gemi ve yat ihracatı gerçekleştirildi.

Ocak-temmuz döneminde en fazla dış satım, Norveç'e yapıldı. Bu ülkeye ocak-temmuz döneminde olan ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 79 yükselişle 147 milyon 562 bin dolardan 264 milyon 582 bin dolara taşındı.

Bu ülkeyi yüzde 72,5 artışla takip eden Yunanistan'a gemi ve yat dış satımı ise 80 milyon 321 bin dolardan 138 milyon 532 bin dolara ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri de yüzde 185 artış ve 125 milyon 624 bin dolarla en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke oldu.

Ocak-temmuz döneminde gemi ve yat ihracatında Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) rekor artış yaşandı. 2024'ün aynı döneminde 17 milyon 875 bin dolar gemi ve yat ihracatı yapılan ABD'ye yüzde 545 artışla 115 milyon 399 bin dolarlık dış satış gerçekleştirildi.

Marşal Adaları ise yüzde 30 düşüşle 95 milyon 497 bin dolarla en fazla ihracat yapılan beşinci ülke oldu.