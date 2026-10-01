Haberler

Yalova Ekonomi Zirvesi, sanayi ve tarım potansiyelini masaya yatırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Ekonomi Zirvesi, sanayi ve tarım potansiyelini masaya yatırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova Ekonomi Zirvesi, Yalova OSB ev sahipliğinde düzenlendi; kentin sanayi, ekonomi, tersanecilik ve tarım alanlarındaki gelişimi ele alındı. Zirvede Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta açılış konuşması yaptı, sektör temsilcileri gemi inşa ve tarım oturumlarında görüşlerini paylaştı.

Yalova'nın sanayi, ekonomi, tersanecilik ve tarım alanlarındaki gelişiminin ele alındığı Yalova Ekonomi Zirvesi, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (Yalova Osb ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ekonomi Gazetesi tarafından farklı illerde düzenlenen ekonomi zirvelerinin Yalova buluşması, Yalova Osb'de gerçekleştirildi. Kamu, iş dünyası ve sektör temsilcilerini bir araya getiren zirvede, kentin ekonomik potansiyeli, sanayi yatırımları ve farklı sektörlerdeki gelişim dinamikleri değerlendirildi.

Zirvenin açılış konuşmasını Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptı.

Program kapsamında düzenlenen "Sanayide Yükselen Yalova" başlıklı oturum, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Avrasya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik ve Yalova İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda Yalova'nın sanayi altyapısı, yatırımları ve üretim kapasitesindeki gelişim ele alındı.

Zirvenin diğer oturumlarında ise Yalova ekonomisinin önemli sektörlerinden gemi inşa ve tamir-bakım ile tarımda katma değerli üretim konuları değerlendirildi. Gemi inşa ve tamir-bakım oturumunda Beşiktaş Tersanesi Müdürü Murat Bener ile Altınova Tersane Girişimcileri Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, tarım oturumunda ise SÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Halil İbrahim Tuzlacı değerlendirmelerini paylaştı.

Zirvede Yalova'nın üretim, yatırım ve sektörel gelişim potansiyeli farklı yönleriyle ele alınırken, kentin ekonomik gündemine ilişkin görüş ve değerlendirmeler de paylaşıldı.

Yalova Ekonomi Zirvesi, farklı sektörlerden kamu ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı oturumların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 114 sitede yayınlandı.
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı
Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu

Ligin en değerli 11'i belli oldu! Bu takım Avrupa devlerine kafa tutar
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp oğlu için İstanbul'a giden babanın evinde yangın! 15 yaşındaki Kuzey Yağız 8 gündür aranıyor

Kayıp oğlu için İstanbul'a gitti, arkasından evi yandı
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! İşte nedeni
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Gece yarısı müjdeli haber! Ödenecek rakam 1 milyon TL'ye kadar çıkacak
Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı

Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi tanıdık çıktı
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

Tüm dünya bu maçı konuşacak!
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

AK Partili Hayati Yazıcı’nın oğlu hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı