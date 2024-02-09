Üye Girişi
Haberler

Yalova'da tersane işçilerinden zam protestosu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren tersanelerde çalışan işçiler düşük maaşlara ve yeni zam oranının belirlenmemesine tepki göstererek protesto gerçekleştirdi.

Yalova'da tersane işçilerinden zam protestosu

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren tersanelerde çalışan işçiler düşük maaşlara ve yeni zam oranının belirlenmemesine tepki göstererek protesto gerçekleştirdi.

Bölgedeki birçok tersanede düşük ya da hiç zam yapılmamasını tepki gösteren işçiler tersanelerde çeşitli protestolar gerçekleştiriyor. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemlerde işçiler, zam oranının belirlenmemesi ve düşük zamları protesto etti. Disk Limter İş Sendikası'nın düzenlediği eylemde Hersek köyü meydanında toplanan yaklaşık 300 kişilik işçi grup daha sonra Sefine Tersanesi önüne giderek protesto gerçekleştirdi.

Sendika yetkilileri diğer işçileri de eylemlere destek vermeye davet etti. İşçiler Cuma namazı sonrasında yine Sefine Tersanesi önünde eylemlerini sürdürdü. Bölgede zaman zaman diğer tersanelerde de işçiler eylemler gerçekleştiriyor.

Bölgede Cemre, Tersan ve Gemak gibi birçok tersanede işçilerin problem yaşadığı öğrenildi.

İşçi protestolarının önümüzdeki günler diğer tersanelerin önlerinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sefine Tersanesi Yalova Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor neden yok? 9 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi? SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title