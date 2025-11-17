Haberler

Yalova'da Kivi Üreticileri Ziraat Donu ve İthal Ürünlerle Zor Durumda

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, bu yıl zirai don ve İran kivisinin piyasaya girmesi nedeniyle üreticilerin zor bir hasat dönemi geçirdiğini belirtti. Türkiye'nin kivi üretiminin bu yıl %16 azalışla 77 bin tona düşmesi beklenirken, Yalova'nın rekoltesinin de %40'a varan kayıplar yaşadığı ifade edildi.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, bu yıl hem zirai don nedeniyle verimin düşmesi hem de İran kivisinin piyasaya girmesiyle üreticilerin zor bir hasat dönemi yaşadığını söyledi.

TÜİK'in açıkladığı bitkisel üretim tahminine göre Türkiye kivi üretiminin 92 bin tondan yüzde 16 azalışla 77 bin tona gerilemesi bekleniyor ancak sahadaki rakamlar farklı söylüyor.

Beşli, Türkiye'nin kivi üretiminin yaklaşık yarısını Yalova'nın ürettiğini belirterek, "Yani tahminler biraz hatalı. Bu yıl zirai don nedeniyle yaklaşık 25 bin tonluk bir rekoltemiz var. Geçen yıla göre yüzde 40'a varan verim kaybı oldu." dedi.

Kivinin zirai don destek kapsamında çıkarıldığını hatırlatan Beşli, ilk darbeyi bununla yiyen çiftçinin ikinci darbeyi İran kivisiyle aldığını söyledi.

İran'dan gelen ithal kivilerin yeri üretimi baltaladığını dile getiren Beşli, "Erken sokuyorlar piyasaya. Normalde bugün kilogram fiyatlarımız 120-130 lira olması gerekirken 80 liraya düştü. Çiftçi yine umutla beklediği sezonda hayal kırıklığı yaşadı" diye konuştu.

Beşli, İran kivisinin çok kalitesiz olduğunu ancak yoğun ithal edildiğini belirterek, "Hem çiftçiye zarar hem de tüketici kalitesiz ürüne para veriyor. İran kivisini sokmayın diyoruz ama sesimizi duyan yok. Biz kivimizi sattıktan sonra ithal etsinler ya da belli bir kota dahilinde izin verilsin. İran'dan ithal kivi girdikçe ve tam hasat dönemi bu yapıldıkça kazanmamız çok zor" ifadesini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
