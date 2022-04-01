Yalova'da gemi inşa sektörünün öncelikleri konuşuldu - Haberler

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Yalova'da gemi inşa sektörünün öncelikleri konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yalova'da gemi inşa sektörünün öncelikleri konuşuldu

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yalova Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yıldız, Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş İdari ve Mali İşler Müdürü Ayhan Kayatürk'ü ziyaret etti.

YALOVA (İHA) - TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yalova Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yıldız, Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş İdari ve Mali İşler Müdürü Ayhan Kayatürk'ü ziyaret etti.

Kayatürk, Şube Başkanı Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Öktem'i makamında ağırladı. Yapılan iade-i ziyarette gemi inşa sektörünün öncelikleri, ortak çalışma konuları, devam eden ve planlanan faaliyetler üzerine istişare yapıldı. Ziyaret sonunda günün anısına Kayatürk'e hediye takdim edildi. - YALOVA

Yalova'da gemi inşa sektörünün öncelikleri konuşuldu

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Emrah Yıldız, Yalova, Gemi, Ekonomi, Haberler

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