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Yalova'da 51 Çiftçiye 1.9 Ton Yağlık Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

Yalova'da 51 Çiftçiye 1.9 Ton Yağlık Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı
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Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 'Yağlık Ayçiçeğini Üretiminin Artırılması' projesi kapsamında 51 çiftçiye 1 ton 890 kilo yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı. Yerli tohum kullanımının artırılması hedefleniyor.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 51 çiftçiye 4 bin 200 dekar alanda üretilmesi için toplam 1 ton 890 kilo yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı.

'Yalova İlinde Yağlık Ayçiçeğini Üretiminin Artırılması' projesi çerçevesinde Tarım ve Orman İl bahçesinde tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi. Tohum dağıtım töreninde konuşma yapan İl Müdürü Selçuk Yaman, "2020 yılında yağlık ayçiçeğinde tamamı ithal tohum kullanılırken bu yıl 4 bin 200 dekar alanın 640 dekarında yerli ve milli tohum kullanacağız. Bugün dağıtılan tohum desteğinin yanı sıra Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) kaydı olan çiftçilerimize bakanlığımız tarafından destekleme de yapılacak. Bu rakam toplamda yaklaşık 2 milyon lirayı geçecek. Geçtiğimiz hafta ülkemiz genelinde zirai don olayı yaşandı. TARSİM sigortası çok önemli. TARSİM sigortasını yaptırmanızı rica ediyorum" dedi.

Yalova il Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise yapılan Yalova'daki ayçiçeği ekiminin neredeyse 3.5-4 kat artığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından projeden yararlanan çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumları teslim edildi. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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