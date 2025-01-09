Yakında onlar da zamlanabilir

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı televizyon programında otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprülerde hafif ve ağır bakım masraflarının olduğunu belirtti. Geçiş ücretlerinde artış olup olmayacağı soruya karşılık verirken önümüzdeki günleri işaret etti. Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Burada da bir hesap modelimiz var. Orada bir işletme giderleri var. Hafif ve ağır bakım giderleri var. Bunları karşılama noktasında bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.

ÜCRETLERDE YENİ DÜZENLEME HAZIRLIKLARI

Bakan'ın açıklamaları, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılacağına dair güçlü bir sinyal olarak yorumlandı. İşletme ve bakım maliyetlerinin dikkate alındığı bir hesap modelinin uygulanacağını vurgulayan Uraloğlu, detayların yakında açıklanacağını belirtti.

KAMUOYU YENİ ÜCRETLERİ BEKLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapacağı düzenleme, sürücüler ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Geçiş ücretlerindeki artış, özellikle uzun mesafeli seyahatlerde maliyetleri artırabileceği için büyük önem taşıyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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