Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

Konu Suriye! İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Yağışlı Hava Hamsi Fiyatlarını Üç Kat Artırdı

Yağışlı Hava Hamsi Fiyatlarını Üç Kat Artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadenizli balıkçıların denize açılamaması nedeniyle hamsi fiyatı 50 liradan 150 liraya fırladı. Hava şartları nedeniyle kısıtlı miktarda avlanan hamsi, yine de vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor.

Doğu Karadenizli balıkçıların yağışlı hava nedeniyle denize açılamaması hamsi fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'ndaki balıkçıların önceki gün 50 liraya sattığı hamsinin kilogram fiyatı, bugün 150 liraya yükseldi.

Yağışlı hava nedeniyle denize açılmakta zorluk yaşayan balıkçıların kısıtlı miktarda avlayabildiği hamsi, fiyatı artmasına rağmen vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı.

Havanın daha da soğumasının ardından hamsinin bol miktarda avlanabileceği günleri bekleyen balıkçılar, istavritin kilogramını 75, mezgidin ise 100 liradan satıyor.

Balıkçı Turgay Memiş, AA muhabirine, fiyatların hava şartlarından dolayı yükseldiğini söyledi.

İnsanların ilgisinden yine de memnun olduklarını dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Kilogramını 75-100 liradan sattığımız hamsinin bugün kasası 2 bin lira. Bu fiyatın da vatandaş için normal olduğunu düşünüyorum. Geçen sene palamut çoktu, peşinden hamsi geldi. Bu yıl palamut genellikle Batı Karadeniz tarafından geldi. Trabzon ve çevresinden bu sene güzel hamsi avlanıyor. Son 15 yılın en güzel hamsi, mezgit ve istavriti bu sene çıktı diyebilirim."

Gökmen Aydın ise hamsinin bugün az avlandığına işaret ederek, "Kasa fiyatı pahalı olduğu için satışa da yansıdı. İnşallah bundan sonra daha bol çıkar ve vatandaş da yer. Bu fiyatların da normal olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Ekonomi
img

Hakan Fidan kritik zirvede 1 değil tam 7 mesaj birden verecek
img

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor
img

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? ATV CANLI YAYIN İZLE || 12 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.