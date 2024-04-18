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Yabancılar Türk hisse senetlerine yatırım yapmaya devam ediyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; yurt dışında yerleşik kişiler 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 22 Mart haftasından bu yana yabancıların net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı.

(ANKARA) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; yurt dışında yerleşik kişiler 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 22 Mart haftasından bu yana yabancıların net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı.

TCMB, haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında net 362,9 milyon dolarlık hisse senedi, 86,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 37,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin 22 Mart haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaşırken, 3 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret ediyor.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Mart itibarıyla 34 milyar 69,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Nisan'da 36 milyar 571,1 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 386,1 milyon dolardan 2 milyar 483,2 milyon dolara ve ŞBS stokları ise 112,5 milyon dolardan 151,9 milyon dolara çıktı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Mart TCMB Finans Ekonomi Güncel Haberler

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