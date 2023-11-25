Yabancı Genç Girişimciler Sakarya'da Çalıştaya Katıldı

Çeşitli etkinlik ve projeler için Sakarya'ya gelen yabancı genç girişimciler, çalıştaya katıldı, yöresel ürün merkezini ziyaret etti.

Çeşitli etkinlik ve projeler için Sakarya'ya gelen yabancı genç girişimciler, çalıştaya katıldı, yöresel ürün merkezini ziyaret etti.

Sakarya Genç Gelişim ve Girişim Derneğinin koordinatörlüğünde AFAD İl Müdürlüğü ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) ortaklığında "Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğini Geliştirme" projesi hazırlandı.

Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği proje kapsamında Yunanistan, Letonya, Bulgaristan, Litvanya, Romanya, İspanya, Slovakya, Polonya ve Portekiz'den kente gelen 35 genç girişimci, SUBÜ'de düzenlenen çalıştaya katıldı, Geyve Belediyesi Yöresel Ürünler Gıda Üretim Merkezini gezdi.

Çalıştayda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kadınların çalışma hayatında çok aktif rol aldığını hatta birçok alanda da liderlik yaptığını söyledi.

Sarıbıyık, program kapsamında kültürel etkileşim ve ortak işbirlikleriyle ilgili çalışmalar gerçekleştirileceğini belirtti.

Daha sonra Geyve Belediyesi Yöresel Ürünler Gıda Üretim Merkezinde girişimci kadınlar, misafirlerine ürünleri nasıl yaptıklarını gösterdi.

Genç girişimciler, üretim merkezinde reçel, ayva, yufka yapımı gibi birçok ürünün üretimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Proje koordinatörü Sakarya Genç Gelişim ve Girişim Derneği Başkanı Mahmut Kılıç, AA muhabirine, yabancı genç girişimcilerin burada aldıkları teorik bilgileri ve edindikleri pratiklerle kendi ülkelerinde özellikle kırsalda kadın girişimciliğinin nasıl geliştirilmesi gerektiğinin yolunu ve yöntemini anlatacağını kaydetti.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da genç girişimcilerin merkezde önce bilgi aldığını, sonra önlük giyerek üretim yaptığını belirterek, bu uygulamanın girişimcilere faydalı olduğunu anlattı.

SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selma Kılıç Kırılmaz ise projenin hem Türkiye hem de dünyada kadın girişimci sayısının artmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ayva Çiçeği Kadın Kooperatifi Başkanı Sevilay Çınar, genç girişimcilere yaptıkları ürünleri uygulamalı olarak gösterdiklerini, güzel bir çalışma olduğunu anlatarak, gelenlerin çalışmadan memnun olduğunu ifade etti.

Polonya'dan gelen Azima İzzetdinova, Türkiye'de kadın girişimcilere verilen desteklerden etkilendiğini belirterek, etkinlikten memnun kaldığını söyledi.

Romanya'dan gelen Dominyka Lithuania da uygulamanın eğlenceli olduğunu anlatarak, mutluluk duyduğunu ifade etti.