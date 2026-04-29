Xiaomi 2025 ESG Raporu'nu yayımladı

Xiaomi, sürdürülebilirlik hedefleri ve teknoloji alanındaki çalışmalarını içeren 2025'e ait 8. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Xiaomi, "Human x Car x Home" akıllı ekosisteminde çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaları günlük operasyonlarına entegre etmeye devam ediyor.

Raporda, Xiaomi'nin teknoloji yatırımları, yönetim anlayışı, veri güvenliği, gizlilik koruması ve çevre dostu ürün geliştirme çalışmaları öne çıkarken, şirketin döngüsel ekonomiyi destekleyen adımlarına da yer verildi.

Xiaomi, teknolojik yenilikler ve premium ürün stratejisinin temelini oluşturan uzun vadeli yatırımlarını sürdürürken, şirketin 2025 yılı toplam AR-GE harcaması 33,1 milyar RMB'ye ulaştı. Toplam çalışanların yüzde 45'ini oluşturan 25 bin 457 kişi AR-GE alanında görev yapıyor.

Şirket, temel yapay zeka modelleriyle kullanım senaryolarına yönelik türetilmiş modellerden oluşan bir yapay zeka altyapısı kurarken, sistem genel yapay zeka yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra farklı kullanım alanlarına doğru çözümler sunuyor. Büyük yapay zeka modellerindeki ilerlemeler de "Human x Car x Home" akıllı ekosisteminin gelişimini hızlandırıyor.

Kısa süre önce yapay zeka odaklı 3 yeni modelini tanıtan Xiaomi, amiral gemisi temel model Xiaomi MiMo-V2-Pro, çok modlu büyük model Xiaomi MiMo-V2-Omni ve konuşma modeli Xiaomi MiMo-V2-TTS'yi duyurdu.

MiMo-V2-Pro, tanıtımdan bir hafta geçmeden küresel API platformu OpenRouter'da haftalık kullanım sıralamasında birinci olurken, Artificial Analysis Intelligence Index'te dünya genelinde sekizinci, Çin'de ise ikinci sırada yer aldı.

Xiaomi, küresel yapay zeka düzenlemelerindeki değişimleri yakından takip ederek Avrupa Birliği'nin (AB) Güvenilir Yapay Zeka Etik Rehberi'ni referans alırken, adil, kapsayıcı ve güvenilir yapay zeka sistemleri geliştirmeyi hedefliyor.

Veri güvenliği ve gizlilik koruması

Güvenlik, gizlilik, yasal uyumluluk ve şeffaflık olmak üzere dört temel alanda güvenilir ürün ve hizmetler sunmayı amaçlayan Xiaomi'nin veri koruma uygulamaları, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27701 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi dahil uluslararası sertifikalarla doğrulandı.

Kullanıcıların temel gizlilik verilerini ve dijital varlıklarını korumak amacıyla geliştirilen MiTEE güvenli işletim sistemi, ana sistemden ayrı çalışan izole bir ortamda görev yaparken, yüz tanıma verileri, ödeme bilgileri, hesap kimlik bilgileri ve dijital araç anahtarları gibi hassas verilerin cihaz dışına çıkmasını engelliyor.

Cihazlar arası veri güvenliği için Xiaomi, Önce Yetkilendirme, Uçtan Uca ve İz Bırakmayan Koruma, Tutarlı Güvenlik ve Güvenli Bağlantı olmak üzere dört temel prensip uygularken, söz konusu yaklaşım çoklu cihaz kullanımında güvenlik sağlıyor.

Öte yandan şirket, kullanıcı veri taleplerine dünya genelinde 15 gün içinde yanıt veriyor. Bu süre, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nde belirtilen bir aylık süreden daha kısa olup yüzde 100 yanıt oranına ulaşılıyor.

Çevre dostu ürünler ve döngüsel ekonomi

Xiaomi, azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşümden oluşan 3R prensipleri doğrultusunda ürünlerinin tüm yaşam döngüsünde kaynak verimliliği ve çevresel etki yönetimi yürütüyor.

Xiaomi 15T Serisi ve REDMI K90 dahil bazı akıllı telefon modellerinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş yüksek dayanımlı alüminyum kullanılırken, akıllı telefon şarj cihazlarının gövdelerinde yüzde 30 geri dönüştürülmüş plastik tercih ediliyor.

Şirketin YU7 Serisi ve SU7 Serisi elektrikli araçlarında ise geri dönüştürülmüş alüminyum kullanım oranı sırasıyla yüzde 14,2 ve yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.

Tasarım ve AR-GE süreçlerine düşük karbon ve sıfıra yakın enerji tüketimi anlayışını entegre eden Xiaomi, 2025'de tanıtılan 100W şarj cihazlarına yönelik ultra düşük bekleme enerji tüketimi teknolojisiyle yılda yüz milyonlarca kilovat saat enerji tasarrufu hedefliyor.

Şirketin buzdolabı iş kolunda ambalaj tasarımının geliştirilmesiyle genişletilmiş polistiren (EPS) kullanımı azaltılırken, her ürün başına 620 gram daha az EPS kullanımıyla yıllık toplam tüketimde yaklaşık 310 ton düşüş sağlandı.

Yıl içinde 2 milyondan fazla kullanılmış akıllı telefon takas programları aracılığıyla geri dönüştürülürken, Xiaomi küresel döngüsel ekonomi stratejisinin bir parçası olarak yurt dışı pazarlarda söz konusu programları büyütmeyi sürdürüyor.

Geçen sene 14 yeni pazarda hizmete başlayan program, raporlama dönemi sonunda dünya genelinde 24 ülke ve bölgeye ulaştı. Program kapsamında telefon, elektrikli skuter, televizyon, akıllı saat ve birçok elektronik ürün geri dönüştürülebiliyor.

İklim dayanıklılığı

Paris Anlaşması'nın 1,5 santigrat hedefi doğrultusunda iklim değişikliğine uyum sağlamak ve emisyonları azaltmak için operasyonlarında ve tedarik zincirinde çalışmalar yürüten Xiaomi, aynı zamanda dünya genelinde iklim etkilerine dayanıklı ürün ve hizmetler sunuyor.

Xiaomi Akıllı Fabrikası ve Xiaomi EV Fabrikası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını alırken, Xiaomi EV Fabrikası'nda kullanılan rejeneratif termal oksidasyon sistemiyle atık gaz işlenirken yüksek sıcaklıktaki ısı geri kazanılıyor ve söz konusu sistemle yıllık 38 bin 333 GJ ısı geri kazanımı sağlanıyor.

Öte yandan Xiaomi HyperCasting teknolojisiyle daha kompakt üretim hatları kurulurken, operasyonel yük azaltılıyor ve yılda yaklaşık 1,82 milyon kWh elektrik tasarrufu elde ediliyor.

Şirketin hava taşımacılığından deniz ve demir yolu taşımacılığına geçiş stratejisiyle 2025'te yaklaşık 2 bin 471 ton karbon emisyonu azaltıldı.

Geçen sene 40 milyon kWh'den fazla yeşil elektrik tedarik eden Xiaomi'nin bu rakamı bir önceki yıla göre 10 katın üzerinde artışa işaret ederken, Xiaomi Akıllı Ev Aletleri Fabrikası çatı üstü güneş enerjisi sistemi ve yeşil elektrik ticaretini bir araya getiren modeliyle yenilenebilir enerji kullanımını artırıyor.

Şirket, 2026'ya kadar elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini doğrudan güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyor.

Yeni enerji araçları sektöründeki şirketlere de yatırım yapan Xiaomi, bu yatırımlarla hafif otomotiv malzemeleri ve verimli ısı yönetim sistemleri gibi düşük karbonlu teknolojilere odaklanıyor.