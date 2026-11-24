Çin hava yolu şirketi Xiamen Airlines, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayısta başkent Pekin'e yaptığı ziyarette iki ülke liderlerinin vardığı anlaşma kapsamında, Amerikalı uçak üreticisi Boeing'e 50 yolcu uçağı siparişi verdi.

Xiamen Airlines'ın çatı şirketi China Southern'dan yapılan açıklamada, firmanın toplam 7,4 milyar dolarlık katalog fiyatı üzerinden 50 "Boeing 737-8" tipi yolcu uçağını satın alacağı belirtildi.

Boeing'in katalog fiyatı üzerinden firmaya indirim yapacağı ifade edilen açıklamada indirimin miktarına dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, uçakların 2031 ile 2034 arasında teslim edilmesinin planlandığı anlaşmanın, ilgili devlet kurumlarının onayını beklediği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, mayısta Çin'e yaptığı ziyaretin ardından Pekin'in, Çin hava yolu şirketlerinin ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 200 yolcu uçağı almayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Boeing firması da anlaşmayı doğrulamış ancak daha önce herhangi bir Çin hava yolu şirketi uçaklar için sipariş vermemişti.

Öte yandan Trump, dün yaptığı açıklamada Çin ile ilave 250 yolcu uçağı alımı için de anlaştıklarını iddia etti ancak bu anlaşmayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA