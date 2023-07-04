Wuhan'da Çin-Avrupa yük trenleri rekor kırdı

Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da bu yılın ilk yarısında 560 Çin-Avrupa yük treni işlem gördü. Bu rakam, 2022 yılının tamamında işlemden geçen 538 treni şimdiden geride bırakmış durumda.

Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da Çin Demiryolları Intermodal'ın Wuhan terminalinden Almanya'nın Duisburg kentine doğru yola çıkan bir Çin-Avrupa yük treni, 28 Mart 2020. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

WUHAN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da bu yılın ilk yarısında 560 Çin-Avrupa yük treni işlem gördü. Yerel demiryolu yetkililerinin Pazartesi günü yaptıkları açıklamaya göre bu rakam, 2022 yılının tamamında işlemden geçen 538 treni şimdiden geride bırakmış durumda.

Bu yılın ilk altı ayında 128 Çin-Avrupa yük treni Wuhan'dan ayrılırken, 432 tren şehre geldi. Wuhan tarafından başlatılan Çin-Avrupa yük trenlerinin hem kalkış istasyonu hem de son istasyonu olan Wujiashan İstasyonu kargo departmanı yetkilisi Liu Hongtao, tek bir günde en fazla yedi dönüş treni kaydedildiğini söyledi.

Wuhan, Çin-Avrupa yük treni hizmetini 2012 yılında başlattı. Şu anda 40 ülke ve bölgedeki 112 şehri birbirine bağlayan 48 uluslararası lojistik kanalına sahip olan kent, yurtiçi ve yurtdışından dış ticaret şirketleri için önemli bir ulaşım koridoru haline gelmiş durumda.

Wuhan, Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısındaki artışın yanı sıra zamanla trenlerle taşınan malların çeşitliliğinde de artışa tanık oldu. Wujiashan İstasyonu'na göre başlıca ihracat kalemleri arasında elektronik bileşenler, otomobil parçaları, çay ve portakal yer alırken, Avrupa'dan ithal edilenler arasında süt tozu, kırmızı şarap ve mobilya bulunuyor.