Workup'ın 13. Dönem Mezunları ve Başarıları

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçiliğinde 8 yıldır sürdürülen Workup'ın 13'üncü döneminden 16 girişim mezun oldu. Bugüne kadar 75'ten fazla Workup'lı girişim farklı yatırımcılardan 60 milyon ABD Doları'nın üzerinde yatırım aldı. İş Bankası ve Grup şirketleri, programa dahil olan girişimlerden 80'i ile iş birliği yaptı.

Workup Girişimcilik Programı, Türkiye İş Bankası'nın ana destekçiliğinde 2017 yılından bu yana devam ediyor. Programın 13'üncü dönemi, önceki dönemlerden farklı bir yaklaşımla hayata geçirildi. Dikey bağımsız Workup, tarım teknolojileriyle ilgili Workup Agri, oyun teknolojileri alanındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlayan Workup Gaming ile sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı Workup4Future programları tek çatı altında düzenlendi. Tamamlanan 13'üncü dönemin ardından İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenen Demo Day etkinliğine, iş dünyası ve girişimcilik ekosistemi temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri ile hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticilerinin yanı sıra İş Bankası ve iştiraklerinin yöneticileri katıldı. Mezun olan girişimcilerden 10'u ölçeklenme yolculuklarını katılımcılarla paylaştı.

"Workup başladığından beri 8 yaş aldık ama 18 yaş gençleştik"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Workup'ı ilk hayata geçirdiğimizde asırlık çınar olma yolunda ilerleyen bir kurum olarak, daha yeni kurulmuş girişimlerle yan yana geldiğimizde her iki tarafın da ne gibi kazanımları olabileceğini bilerek yola çıktık. Bu yolculukta İş Bankası olarak çok şey öğrendik. Bu zamana kadar 8 takvim yaşı aldık ama 18 yaş gençleştik. İş Bankası'nda çalışmakla girişimcilik dünyasında çalışmak, girişimci olmak arasındaki çizgiler çok inceldi" dedi.

"Girişimcilik dünyasına ayırdığımız fonların büyüklüğü 1 milyar doları geçti"

İş Bankası'nın girişimcilik dünyasına ayırdığı fonların büyüklüğünün 1 milyar doları geçtiğine işaret eden Hakan Aran, İş Portföy'den Amsterdam'da kurulan Tibaş Ventures'a, Maxis'ten Silikon Vadisi'ndeki Maxitech'e kadar girişimciliğe yönelik çok sayıda iştirakleri ve fonları bulunduğunu, birden fazla koldan ilerleyerek, müşterilerinden de artık bu fonlara yatırım isteyebilecek noktaya geldiklerini vurguladı. Aran, yatırım yaptıkları girişimlerin gerçek değerinin, bilançolarında görünenin çok üzerinde olduğunu belirterek "İş Bankası'nın 381 milyar TL'ye gelmiş olan özkaynaklarında 425 milyon USD mertebesinde yer tutan bu girişimlerin bugünkü piyasa değeri 1 milyar USD tutarını aşmıştır" diye konuştu.

Türkiye'de kısıtlı olan sermaye ve tasarrufları desteklemenin en güzel yolunun bankaların girişim sermayesi yatırım fonları kurmasından geçtiğini söyleyen Aran, "geleneksel yolla şirketlere kredi vererek ekonomik büyümeye sağlanan katkının ekonomide öngörülebilir büyüme patikası oluşturuyor. Girişimcilik dünyasında ise doğru fikir, doğru ekip, doğru proje fonlandığında oluşacak katkının geleneksel yollarla ulaşılamayacak bir boyuta gelebilecek" dedi.

Novocycle 12 milyon ABD Doları tutarında yatırım turu tamamladı

Yapay Zeka Fabrikası yürütücülüğündeki programda başvuruların ilk değerlendirmesi Entrapeer'ın yapay zeka ajanları ve gelişmiş skorlama algoritmaları ile yapıldı. 6 ay süren programda girişimlerin 3'ü ilk satışını yaptı, diğerleri ise ciro bazında ortalama 3 katın üzerinde büyüme kaydetti. Mezun olan girişimlerden Novocycle 12 milyon ABD Doları değerindeki yatırım turunu başarıyla kapattı. İş Bankası ve Grup şirketleri, girişimlerin 8'inin büyüme yolculuğunda müşterisi olarak, kampanya yaparak veya müşterilerinin kullanımına sunarak yer aldı.

75'ten fazla girişime 60 milyon ABD Doları yatırım

Girişimlerin hızlanmalarına ve ölçeklenmelerine yardımcı olan Workup, bugüne kadar 17 bini aşkın başvuru aldı. 13'üncü dönemin tamamlanmasıyla Workup mezun sayısı 182'ye ulaştı. Girişimlerin 75'ten fazlası, farklı yatırımcılardan 60 milyon ABD Doları'nın üzerinde yatırım aldı. İş Bankası ve Grup şirketleri programa dahil olan girişimlerden 80'den fazlası ile iş birliği yaptı.

Maxis Girişim Sermayesi fonları, bugüne kadar Workup mezunu 18 girişime 5 milyon ABD Doları fon sağladı. - İSTANBUL