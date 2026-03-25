Wings For Life World Run'a paralimpik sporculardan destek

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağına paralimpik sporcular da katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon için geri sayım süreci devam ediyor.

Bu yıl Türkiye'de düzenlenecek koşulara Red Bull sporcuları Kerem Kazaz, Hazal Nehir, Bora Altıntaş, Yunus Emre Gültekin, Ege Arseven ve İsmail Can Yerinde'nin yanı sıra paralimpik sporcular da katılacak. Okçuluk alanında uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden paralimpik sporcular Öznur Cüre Girdi, Merve Nur Eroğlu, Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır İstanbul'daki koşuya, Büşra Ün ise İzmir'de düzenlenecek koşuya "iyilik için" destek verecek.

Dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan ve bitiş çizgisi bulunmayan koşu, 10 Mayıs Pazar günü Türkiye'de 13. kez tüm dünyayla eş zamanlı olarak düzenlenecek. İstanbul ve İzmir'de yapılacak fiziksel koşuların yanı sıra App Run seçeneğiyle katılımcılar, Türkiye'nin her bölgesinden etkinliğe dahil olabiliyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin desteklediği organizasyonda bu yıl Türkiye genelinde toplam 5 bin koşucunun yer alması hedefleniyor. İstanbul'daki fiziksel koşuya 3 bin, İzmir'deki koşuya 1500, App Run katılımıyla ise 500 kişinin etkinliğe dahil olması bekleniyor. Geçen yıl Türkiye'de 8 bin 640 kişi koşarken, dünya genelinde toplam 310 bin 719 katılımcı omurilik felci araştırmalarına kaynak sağladı.

Organizasyona katılım ücretlerinin tamamı, omurilik felcinin tedavisi amacıyla yapılan araştırmalar için kullanılıyor. Uygulama üzerinden katılanlar kendi konumlarından koşuya dahil olurken, starttan 30 dakika sonra harekete geçen sanal yakalama aracı sayesinde mesafelerini ve sürelerini takip edebiliyor.

"Her adımıyla umuda dönüşecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paris 2024 Paralimpik Oyunlarının altın madalyalı sporcusu Öznur Cüre Girdi, koşunun bu yıl da her adımıyla umuda dönüşeceğini belirtti.

Yarışta atılacak tüm adımların, birlikte kurdukları dayanışmanın en görünür hali olacağını aktaran Girdi, "Sporun herkes için erişilebilir olması, biz paralimpik sporcuların en önemli hedeflerinden biri. Bu yarış sayesinde ilham olabilmeyi ve 'sen de yapabilirsin' hissini verebilmeyi istiyoruz. Bir kişiye bile umut olabiliyorsak, bu bizim için en büyük başarı. Sporun birleştirici gücünü daha fazla insana ulaştırmak ve farkındalık yaratmak hepimizin sorumluluğu." değerlendirmesinde bulundu.

2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Büşra Fatma Ün de koşunun en etkileyici yanının, dünyanın dört bir yanındaki insanların aynı amaç için aynı anda koşması olduğunu aktardı.

Ün, "Bu, sporun sınırları nasıl ortadan kaldırabildiğini çok net gösteriyor. Paralimpik sporcular olarak bizler, sporun hayat değiştiren gücünü birebir yaşıyoruz. Bu koşuda yer almak benim için omurilik felci araştırmalarına katkı sağlamak ve daha kapsayıcı bir dünya için ses olmak anlamına geliyor. Sporun herkes için erişilebilir olduğu bir gelecek hayaliyle koşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.