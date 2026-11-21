Wildberries'te Tatyana Kim genel müdürlükten ayrıldı, yerine Aleksey Kulikov atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Wildberries'in kurucusu Tatyana Kim, şirketin genel müdürlüğünden ayrıldı; resmi kayıtlara göre yerine Aleksey Kulikov atandı. Forbes'un 2026 sıralamasına göre Rusya'nın en zengin kadını olan Kim, 16 Kasım'da AB'nin yaptırım listesine alınmıştı.
Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'in kurucusu Tatyana Kim, şirketin genel müdürlüğünden ayrıldı.
Rusya'daki resmi şirket kayıtlarına göre, Kim'in yerine şirketin üst düzey yöneticilerinden Aleksey Kulikov atandı.
Forbes dergisinin 2026 sıralamasına göre Rusya'nın en zengin kadını konumundaki Kim, Wildberries'i 2004'te internet üzerinden giyim ürünleri satmak için kurmuştu.
Avrupa Birliği, 16 Kasım'da Kim'i Rusya'ya yönelik yaptırım listesine almıştı.
Ukrayna, bu yıl Wildberries'in Rusya'daki lojistik merkezlerine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.