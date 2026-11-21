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Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'in kurucusu Tatyana Kim, şirketin genel müdürlüğünden ayrıldı.

Rusya'daki resmi şirket kayıtlarına göre, Kim'in yerine şirketin üst düzey yöneticilerinden Aleksey Kulikov atandı.

Forbes dergisinin 2026 sıralamasına göre Rusya'nın en zengin kadını konumundaki Kim, Wildberries'i 2004'te internet üzerinden giyim ürünleri satmak için kurmuştu.

Avrupa Birliği, 16 Kasım'da Kim'i Rusya'ya yönelik yaptırım listesine almıştı.

Ukrayna, bu yıl Wildberries'in Rusya'daki lojistik merkezlerine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA