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Wildberries deposunda büyük yangın

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Rusya'nın Samara bölgesinde İHA saldırısı sonucu Wildberries deposunda çıkan yangında 180 bin metrekarelik alanın 160 bin metrekaresi yandı, tüm ürünler imha edildi. Ukrayna, son günlerde şirketin tesislerine saldırılarını sürdürüyor.

Rusya'nın Samara bölgesinde insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef olan, ülkenin en büyük e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik depoda, ürünlerle birlikte yaklaşık 160 bin metrekarelik alanın yandığı bildirildi.

Samara Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Denis Gurkov, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Ağustos'ta saldırıya uğrayan tesisin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Toplam 180 bin metrekarelik deponun 160 bin metrekaresinin yandığını aktaran Gurkov, tesiste yalnızca idari kompleksin ayakta kaldığını ve depolanan bütün ürünlerin imha edildiğini kaydetti.

Gurkov, lojistik güzergahların yeniden düzenlendiğini, temel ihtiyaç ürünlerinin dağıtımı için bölgedeki diğer depoların kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Ukrayna, son dönemde Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislere yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA
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