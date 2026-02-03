Walmart'ın piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları gördü

Haberler

ABD'li perakende devi Walmart, hisselerinin değer kazanmasıyla piyasa değerini ilk kez 1 trilyon dolara çıkararak tarihi bir başarı elde etti. Şirketin hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 126 dolara kadar yükseldi.

Şirketin hisseleri, ABD'de piyasaların açılmasının ardından bir süre sonra yüzde 1,6 artışla 126 dolara kadar çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece şirketin piyasa değeri bir süreliğine 1 trilyon doları aşarken, Walmart ilk kez bu seviyeyi görmüş oldu.

Şirketin hisseleri Türkiye saati ile 18.00 itibarıyla ise 125,41 dolardan işlem gördü ve toplam piyasa değeri 999 milyar dolar seviyesine indi.

Walmart, mevcut hisse fiyatıyla ABD'nin en değerli onuncu halka açık şirketi konumunda bulunuyor.

