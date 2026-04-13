Volkswagen Grubu'nun küresel satışlarında gerileme sürüyor

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, 2026 yılının ilk çeyreğinde Çin ve ABD pazarlarındaki talep daralması nedeniyle küresel teslimatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldığını duyurdu.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin araç teslimat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, grubun satışları ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düşerek 2 milyon 48 bin 900'e indi.

Söz konusu dönemde grubun ana markası Volkswagen'in araç satışı yüzde 7,6 azalarak 1 milyon 48 bin 300 oldu.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı olan Çin'deki araç teslimatları yüzde 14,8 azalarak 548 bin 700 seviyesine gerilerken ABD'de teslimatlar yüzde 20,5 düşüş kaydetti.

Kuzey Amerika genelindeki yüzde 13,3'lük daralmada, Başkan Donald Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan yeni gümrük tarifeleri ve elektrikli araç talebini olumsuz etkileyen yasal düzenlemeler belirleyici oldu.

Çin ve Kuzey Amerika'daki kayıplara rağmen Alman üretici, Avrupa ve Güney Amerika pazarlarında büyüme kaydetti. Avrupa'da teslimatlar yüzde 4,7 artarak 983 bin 800'e ulaşırken Almanya iç pazarında yüzde 4,8 artış sağlandı.

Güney Amerika'da ise Brezilya'daki yüzde 14,4'lük güçlü performansın etkisiyle bölge genelinde yüzde 7'lik büyüme yakalandı.

Elektrikli araç teslimatları geriledi

Grubun toplam bataryalı elektrikli araç (BEV) teslimatları, mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 8 azalarak 200 bin adede geriledi.

Hükümet teşviklerinin sona ermesiyle Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 64, Nisan 2025'te yürürlüğe giren gümrük vergilerinin etkisiyle de ABD'de yüzde 80 oranında dramatik düşüşler kaydedildi.

Öte yandan grubun ticari araç iştiraki Traton'un teslimatları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azalarak 68 bin 600 seviyesine geriledi.