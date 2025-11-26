Vodafone'un Uzun Dönem Staj Programı Başvuruları 10 Aralık'a Kadar Devam Ediyor

Vodafone'un genç yetenekler için uzun dönem staj programına başvurular 10 Aralık'a kadar devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmak için çalışmalarına devam ediyor.

Üniversite 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin 10 Aralık'a kadar başvurabileceği program kapsamında bu yıl yüzde 60'ı kadın olmak üzere yaklaşık 60 uzun dönem stajyer alımı yapılacak.

Programa kabul edilen öğrenciler, Şubat 2026 itibarıyla Vodafone'da çalışmaya başlayacak. Öğrenciler, şirketin farklı departmanlarında minimum 3 gün olacak şekilde esnek bir yapıda kendi çalışma günlerini seçebilecek.

Katılımcılar, önceki yıllardan farklı olarak staj süresini kendi planlarına göre 6, 12 ya da 18 ay olarak seçme esnekliğine de sahip olacak.

Vodafone'un uzun dönem staj programı, Discover Genç Yetenek Programı'na öncelikli adaylık fırsatı da sunuyor. Staj yapan gençler, tekrar iş arama stresine girmeden, kariyerlerini Vodafone'da sürdürme şansı elde ediyor.

Çevik çalışma ve esnekliğe dayalı bir çalışma modeli sunan uzun dönem staj programı, gençlere mentörlük, gerçek projelerde görev alma, kurumsal iş yapışına erken adaptasyon, global deneyim gibi avantajlar sağlıyor.

"Genç yeteneklere yatırım önceliklerimizden biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, Vodafone'da genç yeteneklere yatırım yapmanın en önemli önceliklerden biri olduğunu belirtti.

Güler, genç yetenekleri çekebilmek amacıyla güçlü bir işveren markası stratejisi oluşturmaya özen gösterdiklerini, gençlerin ihtiyaçlarını anlamaya ve kendilerini bu doğrultuda geliştirmeye dikkat ettiklerini aktardı.

Amaçlarının, sundukları gelişim fırsatları, istikrar ve güvenle gençler tarafından en çok tercih edilen işveren konumlarını güçlendirmek olduğunu vurgulayan Güler, "Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz uzun dönem staj programıyla bugüne kadar yüzlerce gence profesyonel iş deneyimi sunduk. Bu yıl da yaklaşık 60 uzun dönem stajyer alımı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, programlarını her yıl öğrenci ve yöneticilerin geri bildirimleri doğrultusunda yeniden şekillendirdiklerine ve işlevsel hale getirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da 'Vodafone'da staj senin planına uyar.' diyerek, programımızı tamamen esnek bir yapıya kavuşturduk. Öğrencilerimize 6, 12 veya 18 aylık staj modellerinden kendileri için uygun olanı seçme imkanı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."