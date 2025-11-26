Haberler

Vodafone'un Uzun Dönem Staj Programı Başvuruları 10 Aralık'a Kadar Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone, üniversite öğrencileri için uzun dönem staj programına başvuruları 10 Aralık'a kadar alacak. Programda bu yıl yaklaşık 60 stajyer alımı yapılacak ve katılımcılar, esnek çalışma saatleri ile staj sürelerini kendileri belirleyebilecek.

Vodafone'un genç yetenekler için uzun dönem staj programına başvurular 10 Aralık'a kadar devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmak için çalışmalarına devam ediyor.

Üniversite 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin 10 Aralık'a kadar başvurabileceği program kapsamında bu yıl yüzde 60'ı kadın olmak üzere yaklaşık 60 uzun dönem stajyer alımı yapılacak.

Programa kabul edilen öğrenciler, Şubat 2026 itibarıyla Vodafone'da çalışmaya başlayacak. Öğrenciler, şirketin farklı departmanlarında minimum 3 gün olacak şekilde esnek bir yapıda kendi çalışma günlerini seçebilecek.

Katılımcılar, önceki yıllardan farklı olarak staj süresini kendi planlarına göre 6, 12 ya da 18 ay olarak seçme esnekliğine de sahip olacak.

Vodafone'un uzun dönem staj programı, Discover Genç Yetenek Programı'na öncelikli adaylık fırsatı da sunuyor. Staj yapan gençler, tekrar iş arama stresine girmeden, kariyerlerini Vodafone'da sürdürme şansı elde ediyor.

Çevik çalışma ve esnekliğe dayalı bir çalışma modeli sunan uzun dönem staj programı, gençlere mentörlük, gerçek projelerde görev alma, kurumsal iş yapışına erken adaptasyon, global deneyim gibi avantajlar sağlıyor.

"Genç yeteneklere yatırım önceliklerimizden biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, Vodafone'da genç yeteneklere yatırım yapmanın en önemli önceliklerden biri olduğunu belirtti.

Güler, genç yetenekleri çekebilmek amacıyla güçlü bir işveren markası stratejisi oluşturmaya özen gösterdiklerini, gençlerin ihtiyaçlarını anlamaya ve kendilerini bu doğrultuda geliştirmeye dikkat ettiklerini aktardı.

Amaçlarının, sundukları gelişim fırsatları, istikrar ve güvenle gençler tarafından en çok tercih edilen işveren konumlarını güçlendirmek olduğunu vurgulayan Güler, "Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz uzun dönem staj programıyla bugüne kadar yüzlerce gence profesyonel iş deneyimi sunduk. Bu yıl da yaklaşık 60 uzun dönem stajyer alımı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, programlarını her yıl öğrenci ve yöneticilerin geri bildirimleri doğrultusunda yeniden şekillendirdiklerine ve işlevsel hale getirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da 'Vodafone'da staj senin planına uyar.' diyerek, programımızı tamamen esnek bir yapıya kavuşturduk. Öğrencilerimize 6, 12 veya 18 aylık staj modellerinden kendileri için uygun olanı seçme imkanı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.