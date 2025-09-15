Haberler

Vodafone Türkiye XGS-PON Teknolojisini Hayata Geçirdi

Vodafone Türkiye XGS-PON Teknolojisini Hayata Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Türkiye, fiber internet hizmetlerinde devrim niteliğinde bir adım atarak XGS-PON teknolojisini devreye aldı. Bu yeni teknoloji, simetrik hızlarla müşterilere 1000 Mbps'ye kadar internet sunarak internet deneyimini dönüştürüyor.

Vodafone Türkiye, fiber odaklı yatırımlarına bir yenisini ekleyerek XGS-PON teknolojisini hayata geçirdi.

Vodafone Türkiye, gigabit hızlara kadar çıkan fiber internet hizmetiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını yeni teknolojilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda GPON fiber altyapısı yükleme hızlarında artış yapan şirket, şimdi de XGS-PON (10G Simetrik Pasif Optik Şebeke) teknolojisini müşterilerinin hizmetine sunmaya başladı. Bu sayede Vodafone'lular, internette yalnızca indirme değil, yükleme yaparken de 1000 Mbps'ye kadar simetrik hıza sahip oluyor.

Bu yeni teknolojisi sayesinde 100 gigabaytlık bir oyun 13 dakika 20 saniyede indirilebilirken, aynı boyuttaki bir video da aynı sürede yüklenebiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: "Vodafone olarak, müşterilerimizin bağlantıdan beklentilerini geleceğe taşıyan yatırımlara öncülük etmeye devam ediyoruz. Gigabit seviyesinde simetrik hızlar sunan XGS-PON teknolojisi yarının dijital ihtiyaçlarını da karşılayacak şeklinde tasarlandı. Bu teknoloji sayesinde müşterilerimizin sadece indirirken değil, yükleme yaparken de harcadıkları zaman azalıyor. Fiber altyapımızı güçlendirmeye, ülkemizi yeni nesil internet standartlarıyla buluşturma vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası coşkusu
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi

Ataman'ın üzüntüsünü biraz hafifletecek gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
title