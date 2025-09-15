Vodafone Türkiye XGS-PON Teknolojisini Hayata Geçirdi

Vodafone Türkiye, fiber odaklı yatırımlarına bir yenisini ekleyerek XGS-PON teknolojisini hayata geçirdi.

Vodafone Türkiye, gigabit hızlara kadar çıkan fiber internet hizmetiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını yeni teknolojilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda GPON fiber altyapısı yükleme hızlarında artış yapan şirket, şimdi de XGS-PON (10G Simetrik Pasif Optik Şebeke) teknolojisini müşterilerinin hizmetine sunmaya başladı. Bu sayede Vodafone'lular, internette yalnızca indirme değil, yükleme yaparken de 1000 Mbps'ye kadar simetrik hıza sahip oluyor.

Bu yeni teknolojisi sayesinde 100 gigabaytlık bir oyun 13 dakika 20 saniyede indirilebilirken, aynı boyuttaki bir video da aynı sürede yüklenebiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: "Vodafone olarak, müşterilerimizin bağlantıdan beklentilerini geleceğe taşıyan yatırımlara öncülük etmeye devam ediyoruz. Gigabit seviyesinde simetrik hızlar sunan XGS-PON teknolojisi yarının dijital ihtiyaçlarını da karşılayacak şeklinde tasarlandı. Bu teknoloji sayesinde müşterilerimizin sadece indirirken değil, yükleme yaparken de harcadıkları zaman azalıyor. Fiber altyapımızı güçlendirmeye, ülkemizi yeni nesil internet standartlarıyla buluşturma vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL