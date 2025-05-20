Vodafone Türkiye, 2024-25 Mali Yılında 19,1 Milyar Lira Yatırım Yaptı

Vodafone Türkiye, 2024-25 Mali Yılında 19,1 Milyar Lira Yatırım Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılında 19,1 milyar lira yatırım gerçekleştirerek mobil müşteri sayısını 25,2 milyona çıkardığını açıkladı. Şirket, servis gelirlerini önceki döneme göre yüzde 83,4 artırarak 101,8 milyar liraya ulaştı.

Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılında 19,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdiğini, mobil müşteri sayısını ise 25,2 milyona çıkardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, Nisan 2024-Mart 2025 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde 19,1 milyar lira yatırım yapan Vodafone Türkiye, servis gelirlerini önceki döneme göre organik olarak yüzde 83,4 artışla 101,8 milyar liraya çıkardı. Sektörde gelir bazında hızla büyüyen şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 34,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yatırımların toplam reel değeri 283,9 milyar lirayı aşan Vodafone Türkiye'nin mobil müşteri sayısı 25,2 milyona ulaşırken, makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 30,8 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısı 1 milyon artışla 20,7 milyona çıkan şirketin toplam bazının yüzde 82,2'sini faturalı aboneler oluşturdu. Sabit geniş bantta büyümeyi sürdüren firma, yaklaşık 1,4 milyon müşteriye ulaştı.

Müşterilerine "en iyi dijital deneyimi" yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren firmanın "Vodafone Yanımda" ve "Online Self Servis" gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyona ulaşırken, dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi de 440 milyon oldu. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı ise önceki döneme kıyasla yüzde 1,2 artışla 4 bin 960 petabyte'a yükseldi.

Şirketin yeni nesil mobil finans çözümü "Vodafone Pay"in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı, 9.2 milyona yükseldi. 1000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistan "TOBi"nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona, aylık sohbet sayısı da 30 milyona çıktı.

"Mali yılı önemli başarılarla geride bıraktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, bir mali yılı hedefleri doğrultusunda önemli başarılar, Türkiye'nin teknolojisine ve ekonomisine güçlü katkılarla geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin dijitalleşmesine katkıda bulunduklarına değinen Aksoy, "Sektörümüzde mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatör olarak, rekor seviyede baz istasyonu ve kapasite artışı sağladık. Servis gelirlerimizi 101,8 milyar liraya çıkararak, gelir bazında sektörümüzde en hızlı büyüyen operatör olduk. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst seviyeye taşıdık. Yenilikçi teknolojilere imza atarak dijital devrime yön vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, gelecek aylarda ihalesinin yapılmasını bekledikleri 5G'yi önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sunduğu yüksek hız, kapasite ve düşük gecikme süreleriyle çok daha üstün bağlantı deneyimlerinin ve üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak 5G'nin faydalarını ülkemizdeki bireyler ve işletmelerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Daha fazla şebeke yatırımına odaklanarak, bu yeni teknolojiyi daha kısa sürede daha fazla kullanıcıyla buluşturabilmemiz için 5G ihalesinin sürdürülebilir şartlarda yapılması gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen kararını en yakınına açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.