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Vodafone, Şebeke Sistemleri için Siber Kurtarma Çözümü Başlattı

Vodafone, Şebeke Sistemleri için Siber Kurtarma Çözümü Başlattı
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Vodafone, şebeke bulut sistemlerini korumak amacıyla DELL EMC'nin geliştirdiği 'Siber Kurtarma Çözümü'nü (CRS) devreye aldığını açıkladı. Bu sistemle, olası siber saldırılarda veri kaybının önüne geçecek güvenli bir yapı sağlanması hedefleniyor.

Vodafone, şebeke bulut sistemlerini siber saldırıların tehdidinden koruyacak "Siber Kurtarma Çözümü"nü (CRS) devreye aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, şebeke bulut sistemlerinin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

DELL EMC firmasının ürünü CRS'yi devreye alarak sistemlerini daha güvenli hale getiren Vodafone, bu çözümle şebeke sistemlerinde değiştirilemez bir yedekleme sağladı ve olası bir saldırıdan bütünlükle kurtulmayı güvence altına aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, müşterilerine daha iyi hizmet vermek için yürüttükleri çalışmalar kapsamında, sistemlerinin güvenliği için önlemler aldıklarını belirtti.

Etkili bir siber kurtarma mimarisiyle dizayn edilen "CRS Cyber Vault" ürününü şebeke bulut sistemlerine entegre ettiklerini kaydeden Lopez, bu sayede şebeke ekipmanlarının olası bir saldırıda risklerini azaltmayı hedeflediklerini aktardı.

Lopez, "5 LTC sahamızda kurduğumuz bu ürünü, felaket önleme merkezimize kopyalayarak bütün şebeke bulut sistemlerimizi güvence altına aldık. Bu sistemde yedeklerimizin bir kopyası, bilgisayar korsanlarının erişemeyeceği sanal kasa dediğimiz çok güvenli kapalı bir sistemde saklanacak ve olası bir veri kaybında, sistemlerimizi kayıpsız şekilde tekrar ayağa kaldırabileceğiz. Olası bir siber saldırıda, müşterilerimizin erişim problemlerini de minimumda tutarak, erişimi en hızlı şekilde tam kapasiteyle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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