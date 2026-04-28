Vodafone'dan 81 ilde noter huzurunda 5G testi

Vodafone, Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinde aynı anda kullanıma sunduğu 5G teknolojisinin kapsama gücünü ölçmek amacıyla 4 farklı televizyon kanalında 5G testi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki gün süren özel yayınlarda, 81 ilde 922 ilçe tek tek görüntülü aranarak ve canlı konum alınarak Vodafone 5G şebekesinin varlığı noter huzurunda kayıt altına alındı.

Oyuncular Demet Evgar ve Cengiz Bozkurt'un sunumuyla gerçekleştirilen programın birinci gününde, Kanal D, NOW TV, ATV ve TRT 1 ana haberlerde "Vodafone'la Türkiye'nin 5G Durumu" adıyla yayınlanan mini program yapıldı.

Programda, 24 saat içinde 81 ilde 922 ilçeyi tek tek arayacak bir ekip ve her aramadaki Vodafone 5G bağlantısını onaylayacak noterler hazır bulundu.

Bir hava durumu programı gibi kurgulanan programda, Türkiye'nin tüm bölgelerindeki 5G durumu aktarıldı ve Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi ( Ceo ) Engin Aksoy ile bir bağlantı gerçekleştirildi.

Programın ikinci gününde, 5G testinin noter onayı sonuçları VTR yayınıyla tüm ülkeyle paylaşıldı. Böylece, her il ve ilçede ilk günden ve aynı anda Vodafone 5G olduğu noter huzurunda ispatlanmış oldu.

Vodafone, ana haberlerde yayınlanan içeriklerin yanı sıra aynı gün yayınlanan ve çok izlenen dizilere de entegrasyonlar gerçekleştirdi.

Buna göre, Star TV'deki "Sevdiğim Sensin" dizisinde, TRT 1'de "Taşacak Bu Deniz" dizisinde senaryo entegrasyonları oldu.

Dizilerin başrol oyuncuları, sanki televizyon izlerken Vodafone'un programına denk gelmişler gibi davranarak Vodafone 5G mesajları verdi.

"Altyapımızı dünyadaki en yeni 5G uyumlu cihazlarla yeniledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, önceliklerinin her zaman en yeni ve en gelişmiş teknolojileri Türkiye ile buluşturmak olduğuna dikkati çekti.

Aksoy, 5G'yi de ülkeye getirmek için son 5 yılda büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Hep şuna inandık, 5G'nin ilk günden itibaren 81 il ve 922 ilçemizin tamamına ulaşması, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın ve kurumların 5G'nin faydalarına erişebilmesi gerek. 5G tanıtımına bu motivasyonla hazırlandık. Vodafone olarak, 5 kıtada 5G deneyimine sahip, dünyada en çok ülkede 5G hizmeti sunan bir numaralı operatörüz. Bu global gücümüzü, Türkiye'ye yatırım ve hizmet odağımızla ve teknolojiyle hayatları dönüştürme vizyonumuzla birleştirdik ve çok başarılı bir tanıtıma imza attık."

Son 5 yılda altyapılarına 100 milyarı lirayı aşkın yatırım yaptıklarını belirten Aksoy, kapasitelerini ise 3 katına çıkardıklarını kaydetti.

Aksoy, "Altyapımızı dünyadaki en yeni 5G uyumlu cihazlarla yeniledik. 5 kıtadaki 5G deneyimimizden de öğrendiğimiz çok şey oldu. Grubumuzun dünyadaki en büyük 5G tanıtımını Türkiye'de yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyada kademeli olarak gerçekleştirilen 5G tanıtımını ilk günden aynı anda gerçekleştirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.