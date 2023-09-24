Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarla günü etkinliği düzenlendi

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Vizeli Balkız Projesi' kapsamında Develi köyünde yerli ve milli balkabağı çeşitlerinin hasadı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, projenin önemini vurgulayarak tarıma katkı sunan herkese teşekkür etti.