Viranşehir Kaymakamı Üreticilerle Hasatta Buluştu

Viranşehir kaymakamı Önder Koç, pamuk tarlasında hasada katılarak, üreticilerle görüştü.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Önder Koç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sıraç Yolcu ile birlikte pamuk hasadı sezonunun açılışı münasebetiyle Tanyeli Mahallesini ziyaret etti. Makineli pamuk hasadını mahalleli ile birlikte inceleyen Kaymakam Koç, pamuk hasadı sezonunun Viranşehirli çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Koç, çiftçilerle bir süre sohbet edip onların taleplerini dinledi.