VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,12 yükselişle 14.041,00 puandan başladı. Ancak dünkü seanslarda zayıf bir seyir izledi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler yatırımcıları etkiliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,12 yükselişle 14.041,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,41 azalışla 14.024,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 13.930,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,12 üzerinde 14.041,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler, ABD'de enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni çip tarifelerinin ardından karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
