VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,26 yükselişle 12.446,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,58 azalışla 12.414,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.429,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,26 üzerinde 12.446,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişeler ABD'li teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını artırırken, yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) PPK Toplantı Özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin, İngiltere'de BoE'nin faiz kararları ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.