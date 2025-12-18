Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, güne yüzde 0,26'lık artışla 12.446,00 puandan başladı. Küresel piyasalarda yapay zeka yatırımları ve merkez bankalarının para politikası kararları yatırımcıların odağında.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,26 yükselişle 12.446,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,58 azalışla 12.414,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.429,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,26 üzerinde 12.446,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişeler ABD'li teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını artırırken, yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) PPK Toplantı Özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin, İngiltere'de BoE'nin faiz kararları ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak

1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
title