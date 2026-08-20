Haberler

VİOP'ta BIST 30 Ağustos Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,13 düşüşle 16.736 puandan başladı. Küresel piyasalarda tahvil alım kararı pozitif seyrederken, analistler yurt içi ve yurt dışı verileri izleyecek.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,13 azalışla 16.736,00 puandan başladı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,5 artışla 16.758,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,01 gerileyerek 16.755 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 azalarak 16.736,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil piyasasında satış baskısının azalmasıyla pozitif fiyatlamalar öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında, 16.600 ve 16.500 puanın destek, 16.800 ve 16.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroda yılan paniği! Gerçek ortaya çıkınca yolcular da şaşırdı

Metroda büyük panik! Devrilen kovalardan yüzlerce canlı saçıldı
Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor
Kimse bu detayı bilmiyordu! 93 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Danimarka serhat illerimizde bunun peşindeymiş

93 yıllık sır! Danimarka, serhat illerimizde bunun peşindeymiş
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor

Okan hocanın arayıp ikna ettiği yıldız yola çıktı geliyor
Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

Efsane futbolcudan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt