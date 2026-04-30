VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,34 düşüşle 16.409,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,63 azalışla 16.465,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 16.440,00 puandan kapandı.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yeni günde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.300 ve 16.200 puanın destek, 16.500 ve 16.600 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.