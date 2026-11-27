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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,56 azalışla 13.790,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,47 artışla 13.869,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,80 gerileyerek 13.758,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalarak 13.790,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesi piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Yurt içinde fon meselesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Fon Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağan fon sürecindeki tüm ödemelerin bugün itibarıyla gerçekleşmiş olacağını ve olağan fon tasfiye sürecinin tamamlanmış olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de SPK'nin işlevini etkin şekilde yerine getirebilmesi için bir "SPK teknoloji dönüşüm projesi"nin hazırlandığına işaret ederek, "Bu çerçevede manipülasyona karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacak." dedi.

Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı yerine yüzde 90'ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi.

Banka ayrıca açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesine karar verdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve TCMB Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA