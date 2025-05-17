Vigo Kurucularından Genç Girişimcilere İlham Veren Konuşmalar

Vigo Kurucularından Genç Girişimcilere İlham Veren Konuşmalar
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Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat platformu Vigo'nun kurucu ortakları, girişimcilik etkinliklerinde deneyimlerini paylaşıp genç girişimcilere ilham vermeye devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ve diğer etkinliklerde sahne alan kurucular, sürdürülebilir girişim hikayeleri ve dijital dönüşüm üzerine bilgiler sundu.

Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat platformlarından Vigo'nun kurucu ortakları, son dönemde düzenlenen önemli girişimcilik etkinliklerinde sahne aldı. Girişimcilik yolculuklarını ve sektör deneyimlerini paylaşan Vigo kurucuları, genç girişimcilere ilham veren konuşmalarıyla dikkat çekti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü'nün düzenlediği GirişimZ zirvesinde, Vigo Kurucu Ortağı Burç Öztüfekçi, "Vigo'nun Yolculuğu: Bir İhtiyaç Hikayesi" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda bir fikrin nasıl sürdürülebilir bir girişime dönüştürülebileceğine dair içgörüler paylaşan Öztüfekçi, sektöre dair deneyimlerini genç katılımcılarla paylaştı.

Vigo'nun bir diğer Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu ise helo! tarafından JustWork'te düzenlenen We Made It Growth etkinliğinde sahne aldı. Girişimcilik dünyasında büyüme süreçleri, ekip yönetimi ve hızlı adaptasyon konularına değinen Cicioğlu, katılımcı girişimcilerden ilgi gördü.

Öte yandan, egirişim tarafından düzenlenen Summit 2025 etkinliğinde yeniden sahne alan Ali Cicioğlu, "Gelenekselden Dijitale Yolculuk: Hızlı Teslimat" başlıklı sunumuyla dijital dönüşüm sürecini ve teknolojinin teslimat sektörüne etkilerini aktardı.

Girişimcilik alanında düzenlenen bu tür etkinliklerde yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirten Vigo kurucuları, genç girişimcilere ilham olmayı önemsediklerini vurguluyor. Yapılan açıklamaya göre; girişimcilik söyleşilerinde aktif rol üstlenen şirket, deneyim aktarımı ve sektörel bilgi paylaşımıyla ekosisteme katkı sunmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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