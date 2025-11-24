Vietnam'da Dronlar Afet Kurtarmada Kullanıldı

Vietnam'da sele kapılan bir kişinin dron operasyonuyla kurtarılması bu araçların afet ve doğa olaylarındaki kullanımına dikkati çekti.

Son dönemde farklı alanlarda kullanımı giderek yaygınlaşan dronlar, bu kez Vietnam'ın orta kesimlerini etkisi altına alan yıkıcı sel felaketinde ortaya çıktı.

Cu Jut bölgesindeki Srepok Nehri'nin azgın sularında mahsur kalan bir kişi, dron operasyonu sayesinde kurtarıldı.

Geleneksel kurtarma yöntemlerinin sel ve zorlu arazi koşulları nedeniyle yetersiz kaldığı bu kritik anda, tarımsal faaliyetlere yönelik kullanılan ve 100 kilogram taşıma kapasitesine sahip dron, mahsur kalan kişiye uzatılan can simidi oldu. Dronla kurtarma ekiplerinin ulaşabileceği noktaya taşınan kişi, daha sonra güvenli şekilde sudan çıkarıldı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve güvenlik güçlerinin envanterine giren yüksek taşıma kapasitesine sahip kargo dronlar/İHA'lar da benzer görevlerde kullanılabilecek özellikleriyle öne çıkıyor.

Zyrone Dynamics, TİTRA Teknoloji ve DASAL gibi bu alandaki öncü firmaların ürünleri, zorlu afet koşullarında insan hayatını kolaylaştırma ve kurtarma operasyonlarına destek sağlama potansiyeli taşıyor.

Zyrone Dynamics'in ZD360 dronu, afet bölgeleri için kompakt ve yüksek kapasiteli yeni nesil çözüm olarak geliştirildi.

ZD360, 60 kilogram faydalı yük ile 10 kilometre yarıçapta görev yapabiliyor ve 1 kilometre yarıçapta 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi ile afet lojistiğinde güçlü çözüm sunuyor. Benzer sınıftaki sistemlere göre yaklaşık dörtte bir oranında daha kompakt boyutlara sahip olması, platformun araçla kolay taşınmasını ve afet bölgelerinde hızlı konuşlandırılmasını mümkün kılıyor.

ZD360, farklı faydalı yük entegrasyonlarıyla envanterde aktif olarak kullanılan ZD300 platformunun saha başarısı üzerine inşa edildi. Kompakt yapısı ve yüksek taşıma kapasitesi sayesinde, özellikle sel gibi afet senaryolarında kısıtlı erişime sahip bölgelerde insan kurtarma ve tahliye süreçlerini destekleyici bir hava platformu olarak konumlandırılıyor.

ALPİN ihtiyaca göre uyarlanabiliyor

TİTRA'nın ALPİN platformu, yakıt dahil 200 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesiyle Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olarak dikkati çekiyor.

Yüksek taşıma kabiliyeti ve uzun süre havada kalma yeteneği ALPİN'i, dağlık arazilerde veya sel/yangın bölgelerinde yürütülecek çalışmalarda önemli bir güce dönüştürüyor.

Kullanım konseptine göre ayarlanabilir sistemleri bulunan ALPİN'in yaralı/sedye taşıma operasyonlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

TİTRA, ALPİN-2 ile daha yüksek güç çıkışı elde edilen yeni motora geçti. Böylece daha güçlü, dengeli ve uzun süreli görevlerde çok daha verimli bir platformun Türkiye'nin insansız hava araçları kategorisindeki ürün çeşitliliğine kazandırılması amaçlanıyor.

PUHU envantere girdi, daha güçlüsü geliyor

DASAL, kargo İHA konusundaki çalışmaları doğrultusunda 75 kilogram taşıma kapasitesine sahip PUHU 75 Kargo İHA'yı (PUHU C75) güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdı.

PUHU C75'deki kazanımlar, gelişen teknolojiler ve farklı kullanıcıların daha fazla yük taşıma ve artırılmış menzil konusundaki ihtiyaçlarını dikkate alan DASAL, taşıma kapasitesi daha yüksek olan yeni bir PUHU geliştirdi.

PUHU C100, 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi, uzun menzil ve yüksek yatay hızı ile sahada kritik lojistik ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturuldu.

DASAL'ın geliştirdiği bir diğer platform CONDOR-C150 da 30 dakika boyunca 150 kilogram yük taşıyabiliyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yüksek taşıma kapasiteli, otonom ve zorlu koşullara dayanıklı dron/kargo İHA'ları, sadece askeri lojistikte değil, aynı zamanda sel, deprem ve yangın gibi felaketlerde can kurtarma ve insani yardım operasyonları için önemli bir potansiyel taşıyor. Bu sistemler, riskli bölgelere insan göndermeden hızlı, etkin ve güvenli bir müdahale imkanı sunarak felaketlerin insani ve maddi boyutunu azaltmada görev alabilecek.