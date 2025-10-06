VHV Reasürans, 14. Yıl Dönümünü Pickleball Turnuvasıyla Kutladı

VHV Reasürans, kuruluşunun 14. yıl dönümünü İstanbul'da gerçekleştirilen özel Pickleball turnuvasıyla kutladı.

Kuruluşunun 14. yıl dönümünde spor etkinliği gerçekleştiren şirket, tenis, badminton ve masa tenisinin dinamiklerini bir araya getiren ve dünyada hızla popülerleşen Pickleball turnuvası düzenledi.

Sigorta ve reasürans sektöründen birçok takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuva, Milli Re, König & Reeker, MuseCell Innovations, The KEY ve OnlyHealth'in sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Gün boyu süren turnuva, karşılaşmaların ardından resepsiyonla sona erdi.

VHV Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Maximilian Stahl, Pickleball turnuvasında ilk 3'e giren takımlara ödüllerini takdim etti.

Katılımcılar, hem kazanan takımları tebrik etti hem de VHV Reasürans'ın Türkiye'deki istikrarlı büyüme yolculuğunu değerlendirdi.

Stahl, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu sene, VHV'nin Türkiye'deki 14. yılını farklı bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Etkinlik için Pickleball turnuvasının mükemmel bir seçim olduğunu dile getiren Stahl, "Çünkü işimizi tanımlayan birçok ilkeyi yansıtıyor. Ekip çalışması, strateji ve ortak başarı. İnsanları, Türkiye'deki ilk günümüzden bu yana VHV Reasürans'a rehberlik eden aynı ortaklık ruhuyla bir araya getiriyor. İster sporda ister iş dünyasında olsun, kalıcı başarıyı gerçekten tanımlayan şey uzun vadeli bir oyundur." ifadelerini kullandı.