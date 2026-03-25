Versuni Türkiye Stratejik Atamalarla Satış ve Ticari Mükemmellik Yapılanmasını Güçlendiriyor

Türkiye pazarındaki artan iş hacmi ve iddialı büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu yapılanma kapsamında, sektörün deneyimli isimlerinden Serhan Giray, Nisan 2026 itibarıyla Versuni Türkiye Satış organizasyonuna liderlik edecek. Mevcut Satış Lideri Serhat Kılıç ise yeni oluşturulan Ticari Mükemmellik Lideri (Commercial Excellence Lead) rolüne atanıyor. Bu stratejik dönüşüm, Versuni’nin müşteri ve tüketici odaklı yaklaşımını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Satış organizasyonu Serhan Giray liderliğinde güçleniyor

Tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Serhan Giray, kariyerine Philips’te başlayarak 16 yıl boyunca satışın farklı kademelerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Son olarak Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nde Ticari Operasyonlardan sorumlu Co-CEO görevini yürüten Giray; müşteri yönetimi ve yeni iş geliştirme alanlarındaki güçlü uzmanlığıyla öne çıkıyor. Giray, yeni görevinde Versuni Türkiye’nin satış stratejilerine liderlik ederek büyüme performansını ve markanın kategori liderliğini daha ileri taşımayı hedefliyor.

Serhat Kılıç ile ticari operasyonlarda yeni dönem

Versuni Türkiye’de bugüne kadar Satış Direktörlüğü görevini yürüten Serhat Kılıç, yeni oluşturulan Ticari Mükemmellik organizasyonunun başına geçiyor. Bu kapsamda Kılıç; fiyatlandırma stratejileri, doğrudan tüketiciye satış (D2C), ticari pazarlama ve Perfect Store uygulamaları gibi kritik alanlardan sorumlu olacak.

Türkiye, stratejik büyüme merkezlerinden biri

Gerçekleştirilen bu atamalar, Versuni’nin Türkiye pazarına verdiği stratejik önemin güçlü bir göstergesi olarak da öne çıkıyor. Küçük ev aletleri kategorisinin lider oyuncusu Versuni, bu organizasyonel dönüşüm ile sahadaki etkinliğini artırırken; daha çevik, entegre ve veri odaklı bir yönetim anlayışını benimsiyor.

Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, gerçekleştirilen bu organizasyonel dönüşümle ilgili olarak şunları ifade etti:

“Bu yeni yapılanma ile Türkiye’de tüm tüketici temas noktalarında daha analitik ve veri odaklı bir yaklaşımla kesintisiz bir müşteri deneyimi sunmayı; ticari karar alma süreçlerimizde ise hız, doğruluk ve etkiyi belirgin şekilde artırmayı hedefliyoruz.”

