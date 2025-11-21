ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak
ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Verizon, CEO Dan Schulman'ın şirketin yeniden yapılandırılması gerektiğine dair açıklamalarıyla birlikte 13 binden fazla çalışanı işten çıkarmaya karar verdi.
VERİZON, ÇALIŞANLARINA MEKTUPLA HABER VERDİ
Verizon Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve şirketin pazardaki liderliğini artırmak için değişmesi ve gelişmesi gerektiğini vurguladı.
Schulman, şirketin mevcut mali yapısının müşteriye sunulan değer teklifine yatırım yapma kapasitesini sınırladığını belirterek, tüm şirketin müşterilere en iyi hizmeti sunmaya odaklanacak şekilde yeniden konumlandırılması gerektiğini ifade etti.
13 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK
Şirketi operasyonlarının basitleştirilmesi gerektiğini kaydeden Schulman, 13 binden fazla çalışanı işten çıkarmaya başlayacaklarını ve dış kaynak kullanımı ile diğer dış iş gücü giderlerini önemli ölçüde azaltacaklarını aktardı.
Schulman, teknolojideki ve ekonomideki değişimlerin tüm sektörlerde iş gücünü etkilediğini belirtti.