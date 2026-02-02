Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, verimlilik artırıcı projelere 27 milyon lirayı aşan destek verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı kapsamında yatırım bedelinin yüzde 30'u kadar hibe desteği sağlanırken desteğin üst limiti bu yıl için 27 milyon 92 bin 663 lira olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır sanayi kuruluşlarına ve binalara yönelik toplam 735 projeye Verimlilik Artırıcı Proje Desteği Programı ile destek verilirken söz konusu teşviklerin kapsamı genişletildi.

Buna göre, enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu binalarında enerji performans sözleşmeleri (EPS) yoluyla uygulayacağı verimlilik projeleri teşvikten yararlanabilecek.

Enerji verimliliği projelerine yatırım bedelinin yüzde 30'u kadar hibe desteği sağlanırken desteğin üst limiti bu yıl için 27 milyon 92 bin 663 lira olarak belirlendi. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Buna göre, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu binaları ile enerji hizmet şirketleri tarafından müştereken imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlık tarafından yapılan başvuru duyurusunda belirtilen kriterleri ve enerji verimliliği önlemlerini içeren enerji performans sözleşmeleri için yapılan başvurular kabul ediliyor.

Destekte erken ödeme fırsatı

Destek kararı verilen başvurular için belirlenen tutarın yüzde 50'sine teminat karşılığı erken ödeme yapılacak.

Uygulama sonrası sözleşmede garanti edilen tasarrufun en az yüzde 70'inin sağlandığının ölçme ve doğrulama uzmanı tarafından doğrulanmasının ardından da nihai destek ödemesi gerçekleştirilecek.

Öte yandan, EPS, enerji verimliliği projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin, sonraki yıllarda sağlanacak tasarruflarla geri ödenmesine dayalı bir finansman modeli olarak öne çıkıyor.

Tasarrufların uzun dönemli bir sözleşme kapsamında enerji hizmet şirketiyle müşteri arasında paylaşıldığı bu modelde, ilk yatırım maliyeti enerji hizmet şirketleri tarafından karşılanırken sözleşme süresi boyunca sağlanan tasarruflar üzerinden de şirkete ödeme yapılıyor. Böylece, tasarruf performansı da sözleşmeyle garanti altına alınmış oluyor.

Bakanlık, söz konusu düzenlemeyle enerji tasarrufu sağlayan projeleri destekleyerek finansman yükünü hafifletiyor. Bu sayede tasarruf garantili, uzun dönemli ve performansa dayalı enerji verimliliği yatırımlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.