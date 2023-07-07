Vergi zamları sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması kararı üzerine Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı. Yeni tarih bu gece başlayacağından 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için vatandaşlar saatlerle yarışmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması kararı üzerine Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı. 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için vatandaşlar saatlerle yarışmaya başladı.

SINIR KAPILARINA KOŞTULAR

Gece yarısı Resmi Gazetede yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Dev zam sonrası vatandaşlar haberi duyar duymaz sınır kapılarına akın etti.

GECE YARISINA KADAR VAKİTLERİ VAR

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı. Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.