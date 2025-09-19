Haberler

Vergi yüzsüzleri açıklanıyor! Maliye tebliği yayınlandı
Maliye Bakanlığı, uyarılara rağmen vergi ödemekten kaçındıkları için kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerini aralık ayında açıklayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu bulunan mükelleflerin isimleri vergi dairelerinde ilan edilecek ve internetten yayınlanacak.

Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğine göre, vergi ödemekten kaçınanların listesi, aralık ayında açıklanacak. Karara göre, "vergi yüzsüzleri" listeleri vergi dairelerinde ilan edilecek ve internetten yayınlanacak.

Tebliğde, "2025 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 1 Aralık ile 15 Aralık 2025 tarileri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16 Aralık ile 30 Aralık 2025 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılmasının" karara bağlandığı belirtildi.

5 MİLYON TL VE ÜSTÜ BORCU OLANLAR AÇIKLANACAK

Karara göre, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu bulunan mükelleflerin isimleri açıklanacak. Tebliğde, bu durum için, "Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması" bilgisine yer verildi.

