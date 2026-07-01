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Borçlulara düşük faizli tecil ve taksitlendirme imkânı

Borçlulara düşük faizli tecil ve taksitlendirme imkânı
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Bursa'da düzenlenen toplantıda, vergi ve SGK borçlarının düşük faizle taksitlendirilebileceği, başvuruların 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabileceği açıklandı.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının ev sahipliğinde düzenlenen "Vergi ve SGK Borçlarında Tecil Taksitlendirme Bilgilendirmesi" toplantısında, vergi dairelerine olan borçların düşük oranlı tecil faiziyle taksitlendirilebileceği belirtilirken, başvuruların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerektiği bildirildi.

Bursa Defterdarı Halil Tekin ve SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca'nın konuşmacı olarak katılımıyla "Vergi ve SGK Borçlarında Tecil Taksitlendirme Bilgilendirmesi" konulu toplantı gerçekleşti. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, Bursa Defterdarı Halil Tekin, sunumunu gerçekleştirdi. Tekin, vergi dairesine olan borçların düşük oranlı tecil faizi ile taksitlendirilme uygulamasına başlanıldığını, borçluların, borçlu olunan her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması gerektiğini, başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr), dijital vergi dairesi (dijital.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecekleri gibi borçlu olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak yapabileceklerini söyledi. 31/8/2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini belirten Tekin, ilk taksitin Eylül/2026 ayından başlamak üzere, aylık eşit taksitler halinde ödeneceğini, erken başvuru ve ödemenin borçlunun lehine olduğunu ifade etti.

Bilgilendirme toplantısını sonunda, katılımcı Mali Müşavirlerin tecile ilişkin soruları cevaplandırılarak, uygulamaya yönelik bilgilendirmeler yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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