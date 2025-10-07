Vergi sisteminde kritik hamle! Bakan Şimşek yeni düzenlemeleri duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir dağılımında adaleti sağlamak ve düşük gelirli vatandaşların vergi yükünü azaltmak amacıyla yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini duyurdu. Bakan Şimşek, doğrudan vergilerin ekonomideki payını artırmaya yönelik kapsamlı bir vergi reformunun sürdüğünü belirtti.

DÜŞÜK GELİRLİYE RAHATLAMA, ESNAFA VE ÇİFTÇİYE DESTEK

tÜRKİYE GAZETESİNDEKİ HABERE GÖRE; Şimşek, milletvekillerinin yönelttiği yazılı soru önergelerine verdiği yanıtta, gelir düzeyi düşük vatandaşları korumak için önemli adımlar atıldığını hatırlattı.

Asgari ücretin vergi dışı bırakıldığını, 850 bin basit usule tabi esnafın gelir vergisinden muaf tutulduğunu ve esnaf muafiyetinin kapsamının genişletildiğini vurguladı.

Ayrıca, çiftçilere destek amacıyla yem ve gübrede KDV'nin sıfırlandığını, tarımsal makineler ve sulama sistemlerinde indirimli KDV uygulamasına geçildiğini, tarımsal abonelere sağlanan elektrik teslimlerinin de bu kapsama alındığını ifade etti. Çiftçilere yapılan destek ödemelerinden alınan gelir vergisi kesintisinin kaldırıldığını da ekledi.

Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1, sağlık, eğitim, yeme-içme, turizm ve giyim sektörlerinde ise yüzde 10 olarak uygulandığını belirten Şimşek, meskenlerde kullanılan elektrikte de aynı oranın geçerli olduğunu kaydetti.

KURUMSAL VERGİDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Şimşek, doğrudan vergilerin payını yükseltmek amacıyla kurumlar vergisi oranının yüzde 25'e çıkarıldığını, banka, finans ve Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan ise yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alındığını açıkladı.

Ayrıca çok uluslu şirketler için yüzde 15 oranında asgari kurumlar vergisi uygulamasının başladığını bildirdi. Ülke içinde faaliyet gösteren şirketler için de yüzde 10'luk asgari kurumlar vergisi getirildiğini, bazı gider kalemlerine sınırlama getirildiğini ve gelir vergisi mükellefleri için hasılat tespiti sisteminin yenilendiğini ifade etti.

"VERGİ ADALETİ GÜÇLENECEK"

Menkul kıymet kazançlarına uygulanan stopaj oranlarının artırıldığını da belirten Şimşek, vergi sisteminde adaletin güçlenmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Şimşek, "Önümüzdeki süreçte de az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.