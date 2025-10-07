Haberler

Vergi sisteminde kritik hamle! Bakan Şimşek yeni düzenlemeleri duyurdu

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi yükünü düşük gelirliye hafifletip çok kazanan şirketlere daha yüksek vergi uygulama yönünde adım atılacağını açıkladı. Bu kapsamda kurumlar vergisi yüzde 25'e yükseltilirken, banka ve finans sektöründe bu oran yüzde 30'a çıktı. Çok uluslu şirketlere yüzde 15, yurt içi firmalara ise yüzde 10 asgari vergi getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir dağılımında adaleti sağlamak ve düşük gelirli vatandaşların vergi yükünü azaltmak amacıyla yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini duyurdu. Bakan Şimşek, doğrudan vergilerin ekonomideki payını artırmaya yönelik kapsamlı bir vergi reformunun sürdüğünü belirtti.

DÜŞÜK GELİRLİYE RAHATLAMA, ESNAFA VE ÇİFTÇİYE DESTEK

tÜRKİYE GAZETESİNDEKİ HABERE GÖRE; Şimşek, milletvekillerinin yönelttiği yazılı soru önergelerine verdiği yanıtta, gelir düzeyi düşük vatandaşları korumak için önemli adımlar atıldığını hatırlattı.

Asgari ücretin vergi dışı bırakıldığını, 850 bin basit usule tabi esnafın gelir vergisinden muaf tutulduğunu ve esnaf muafiyetinin kapsamının genişletildiğini vurguladı.

Ayrıca, çiftçilere destek amacıyla yem ve gübrede KDV'nin sıfırlandığını, tarımsal makineler ve sulama sistemlerinde indirimli KDV uygulamasına geçildiğini, tarımsal abonelere sağlanan elektrik teslimlerinin de bu kapsama alındığını ifade etti. Çiftçilere yapılan destek ödemelerinden alınan gelir vergisi kesintisinin kaldırıldığını da ekledi.

Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1, sağlık, eğitim, yeme-içme, turizm ve giyim sektörlerinde ise yüzde 10 olarak uygulandığını belirten Şimşek, meskenlerde kullanılan elektrikte de aynı oranın geçerli olduğunu kaydetti.

KURUMSAL VERGİDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Şimşek, doğrudan vergilerin payını yükseltmek amacıyla kurumlar vergisi oranının yüzde 25'e çıkarıldığını, banka, finans ve Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan ise yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alındığını açıkladı.

Ayrıca çok uluslu şirketler için yüzde 15 oranında asgari kurumlar vergisi uygulamasının başladığını bildirdi. Ülke içinde faaliyet gösteren şirketler için de yüzde 10'luk asgari kurumlar vergisi getirildiğini, bazı gider kalemlerine sınırlama getirildiğini ve gelir vergisi mükellefleri için hasılat tespiti sisteminin yenilendiğini ifade etti.

"VERGİ ADALETİ GÜÇLENECEK"

Menkul kıymet kazançlarına uygulanan stopaj oranlarının artırıldığını da belirten Şimşek, vergi sisteminde adaletin güçlenmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Şimşek, "Önümüzdeki süreçte de az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Bu mu vergi adaleti? Simsek sen artik memleketin ingiltereye dön!

Haber Yorumlarıoguz:

vergi vergi vergi tek yaptıgınız icraat bu

Haber YorumlarıHakan Acar:

Ula memet, benim cebimden benden habersiz ektra %5 niye çalıyorsun devlet hırsız olur mu ? Asgari ücretliden vergi almıyormuş paşam..millet de inandı...İngiliz uşağı.

Haber YorumlarıKoray dinç:

Gelir vergisi yüzde 15 20 27 maaş yatmadan alırsınız, birde herşeyden vergi alırsınız, ya gelir vergisini düşür alma, ya milletin market ihtiyacından akaryakıttan, elektrikten, gazdan, sudan, iletişim vergisinden elinizi çekin.

Haber YorumlarıMustafa muh:

Acaba çok kazanandan çok vergi alınca,o çok kazanan da daha çok kazanayım veya kazancım aynı kalsın diye o vergi artışlarını bize yansıtır mı?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
