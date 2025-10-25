Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile cep telefonları ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle birlikte, bazı cep telefonu modellerinde bin TL'ye kadar indirim bekleniyor.

YENİ ÖTV ORANLARI

Karara göre cep telefonlarında vergi matrahına göre uygulanacak yeni oranlar şu şekilde:

4.500 TL ve altı cihazlarda ÖTV oranı %25

4.500 TL - 9.000 TL arası cihazlarda %40

9.000 TL üzerindeki cihazlarda %50

Bu değişiklikle, daha önce %50 oranında vergilendirilen bazı modeller artık %40 oranına tabi olacak.

ORTA SEGMENT TELEFONLAR UCUZLAYACAK

Düzenlemenin özellikle giriş ve orta segmentteki akıllı telefon modellerini kapsadığı belirtildi. Uzmanlara göre bu değişiklik, tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerde yaklaşık 1000 TL'lik indirim anlamına geliyor.

İŞTE FİYATI DÜŞECEK TELEFONLAR

Yeni vergi oranlarından yararlanarak fiyatı düşmesi beklenen bazı modeller şunlar:

Hiking A45

Reeder S19 Max Pro S

General Mobile Era 30

Omix X5 128 GB

Casper VIA M40

Realme C61

Nubia Music

Tecno Spark GO2

Vivo Y04

Infinix Hot 30i

Poco M7 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Oppo A5 Pro

Samsung Galaxy A25

Galaxy A25 Samsung Galaxy A17

UZMANLAR: DAR GELİRLİ TÜKETİCİ İÇİN OLUMLU ADIM

Teknoloji uzmanları, düzenlemenin özellikle dar gelirli kullanıcılar için önemli bir rahatlama yaratacağını belirtti. Bazı analistler, bu indirimin sektörde rekabeti artırarak markaları daha uygun fiyatlı modeller sunmaya teşvik edeceğini ifade etti.

FİYAT ETKİSİ KASIM'DA GÖRÜLECEK

Vergi indiriminin etkilerinin Kasım ayı itibarıyla fiyat etiketlerine yansımaya başlaması bekleniyor. Uzmanlara göre bu gelişme, cep telefonu pazarında hareketlilik yaratacak ve indirimlerin dalga dalga yayılabileceği öngörülüyor.