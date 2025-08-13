VENOM LR Orta Kalibre Top Sistemi IDEF 2025'te Tanıtıldı

CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS'in ortaklaşa geliştirdiği 30x113 mm VENOM LR orta kalibre top sistemi, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) farklı platformlara entegre edilerek geleceğin muharebe ortamına katkı sunduğunu ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS işbirliğiyle geliştirilen düşük geri tepmeli 30x113 mm VENOM LR orta kalibre top ve bu topun platformlara entegre edildiği uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), fuarın öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.

Farklı platform üreticileriyle yapılan entegrasyon çalışmalarıyla hayata geçirilen ve fuarda sergilenen yenilikçi çözümler, orta kalibre top sistemleriyle geleceğin platformlarının yeniden şekillendiğini ortaya koydu.

VENOM LR sistemi, düşük geri tepme özelliğiyle dikkati çekerken, hafif platformlara bile sorunsuz monte edilebilme avantajı sunuyor. Sistem, 12,7 mm ağır makineli tüfeklerle daha büyük kalibre otomatik toplar arasındaki boşluğu doldurarak dengeli ve güçlü bir alternatif ortaya koyuyor.

Alternatif silah sistemlerine kıyasla, VENOM LR'nin üstünlükleri arasında ayarlanabilir yüksek atış hızı, uzun namlusu sayesinde artırılmış isabetlilik, gaz ile çalışmasından ötürü de sistemden minimum enerji tüketimi ve modüler mimarisi öne çıkıyor.

VENOM LR, özellikle 30x173 mm kalibrelerde görülen yüksek geri tepme sorununu en aza indirerek, küçük ve hafif platformlarda bile üstün ateş gücü sağlıyor. Özellik, geleneksel sistemlerin entegrasyon zorluklarını aşarak, operasyonel verimliliği artırıyor.

Farklı platformlara entegrasyonuyla öne çıkıyor.

VENOM LR, bu üstün özelliklerini IDEF 2025'te çeşitli platform entegrasyonlarıyla somutlaştırdı.

Nurol Makina'nın NMS YÖRÜK zırhlı muharebe aracı ve TRAKON 30 UKSS entegrasyonuyla, VENOM LR kara operasyonlarında yüksek mobilite ve ateş gücü sağlıyor.

FNSS firmasının ürettiği PARS 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'taki SANCAK UKSS ve ZAHA Amfibi Zırhlı Hücum Aracı'ndaki ÇAKA Anti Tank UKSS'ye entegre edilen VENOM LR, muharebe sahasındaki güncel tehditlere karşı güçlü bir yanıt oluşturuyor.

VENOM LR ve TRAKON 30'un deniz tipi UKSS versiyonu, yerli Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile gerçekleştirdiği başarılı entegrasyonla, deniz sistemlerinde bağımsız ve yüksek kabiliyetli entegrasyon gücünü ortaya koydu.

Taktik İnsansız Kara Aracı ve TRAKON 30 UKSS entegrasyonuyla VENOM LR'nin insansız kara araçlarındaki hassas hedefleme yeteneği vurgulandı.

ROKETSAN BURÇ Kulesi entegrasyonuyla da insanlı ve insansız versiyonlarla VENOM LR'nin çok yönlü kullanımı gözler önüne serildi.

Bu entegrasyon örnekleri, 30x113 mm VENOM LR'nin kısa sürede kara, deniz ve hatta hava platformlarında standart haline gelme potansiyelini vurguladı.

Düşük bakım ve idame maliyeti sunuyor

VENOM LR'nin düşük geri tepmeli tasarımı, platform bağımsızlığı ve ihracat kısıtlamalarından bağımsız ticari avantajıyla küresel savunma ekonomisinde SYS Grup'a stratejik bir avantaj sağlıyor. Sistem, modern ordulara farklı görev senaryolarında istihbarat, gözetleme, hızlı müdahale açısından üstünlük kazandırırken, alternatiflere göre daha düşük bakım maliyetleriyle de düşük idame maliyeti sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, yaklaşık 60 yıllık geçmişi olan AEI Systems alımı ve düşük geri tepmeli 30x113 mm VENOM LR yatırımıyla, Türkiye'yi bu alanda dünyadaki 3 üreticiden biri haline getirdiklerini belirtti.

İhtiyaç olan doğru ürünü, doğru zamanda sunarak tüm dost ve müttefik ülkelerin modern ordularının ihtiyaçlarını kapsadıklarını vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

"30x113 mm VENOM LR top sistemimiz ile kara, deniz ve hatta hava platformlarında yeni bir standart belirliyoruz. Bu inovasyon, SYS Grup'un mühendislik gücüyle sektöre sunduğu ekonomik ve teknolojik katma değeri temsil ediyor. IDEF 2025'te de örneklerini gösterdiğimiz şekilde Türk savunma sanayisindeki platformların sahip oldukları yetenekleri ve caydırıcılığı VENOM LR ile önemli oranda artırıyoruz. Bu yönde farklı platform üreticilerimizle gerek Türkiye'deki ihtiyaçlar gerekse ihracat odaklı projeler için birlikte çalışıyoruz. Bu iş birliklerini artırmaya Türk savunma sanayiinin ihracat odaklı büyüme hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz."