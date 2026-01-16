Haberler

Venezuela ekonomisi 2025'te yüzde 8,5 büyüdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke ekonomisinin 2025 yılı itibarıyla yüzde 8,5 büyüyeceğini duyurdu. Rodriguez, Venezuela'nın Latin Amerika'nın önde gelen ekonomilerinden biri olduğunu ve 19 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü vurguladı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke ekonomisinin 2025 yılında yüzde 8,5 büyüdüğünü açıkladı.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, başkent Caracas'taki Ulusal Meclis'te (AN) konuşan Rodriguez, Venezuela ekonomisinin 19 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü vurguladı.

Rodriguez, ülke ekonomisinin 2025 yılında yüzde 8,5 büyüdüğünü, Venezuela'nın Latin Amerika'nın önde gelen ekonomilerinden biri olduğunu söyledi.

Organik Hidrokarbon Yasası'nda reform yapılması için Meclis'e teklif sunacaklarını dile getiren Rodriguez, "On yıldır görülmemiş bir başarı elde ettik, ülkeye sağlanan tüm benzin, çalışanlarımızın emeğiyle üretildi ve bir damla bile akaryakıt ithal etmedik." ifadesini kullandı.

Ülkeye girecek her türlü dövizin yönetilmesi için iki fon oluşturulacağını kaydeden Rodriguez, "Bunlar, iki egemen fondur. Aynı zamanda bu kaynakların kullanımını şeffaflaştıracak, bürokrasiden, yolsuzluktan ve kayıtsızlıktan arındırılmış bir teknolojik platformun oluşturulmasını da talep ettim. Hastaneler, okullar, konutlar ile su, elektrik ve diğer kamu hizmetleri geliştirilecek." diye konuştu.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Ekonomi
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi

Taraftarı sevinçten uyutmayacak müjdeyi sonunda verdi
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi