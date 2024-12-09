Venezuela'dan Türk turizmcilere "yatırım" daveti

Venezuela Turizm Bakanı Leticia Gomez, Türkiye'nin turizmde önemli deneyime ve tecrübeye sahip olduğunu belirterek, sektördeki Türk yatırımcıları ülkelerine davet etti.

İzmir'de düzenlenen Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne (TTİ İzmir) katılan, burada yatırımcı ve şirketlerle görüşen Bakan Gomez, AA muhabirine, Türkiye ve Venezuela arasındaki turizm hedeflerini değerlendirdi.

Gomez, ülkelerindeki turizmi geliştirmek ve daha fazla turisti çekmek amacıyla çeşitli çalışma yürüttüklerini hatırlattı.

Türkiye'nin turizm sektörünün üst seviyede olduğunu ifade eden Gomez, "Türkiye dünyada en fazla turist ağırlayan üçüncü ülke. Türkiye ile Venezuela arasında kardeşçe bir ilişki var ve iki ülke dayanışma içerisinde. Türkiye'nin turizm alanında edindiği tecrübeden faydalanmayı arzuluyoruz." dedi.

Venezuela'nın yanlış tanıtıldığına işaret eden Gomez, turizm fuarları ve etkinliklerine katılarak diğer ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek için çabaladıklarını aktardı.

Ülkesinin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu anlatan Gomez, "Biyoçeşitlilikte dünyada 7. sıradayız. Sadece plaj turizmi değil kış turizmiyle ilgili olanaklar da bolca bulunuyor. Dünyadan gelecek misafirleri ağırlayabilecek nitelikte turizm profesyonellere de sahibiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalarla ülkemize tur paketlerinin artmasını hedefliyoruz. Ülkemizde yeni kurduğumuz Uluslararası Yatırım Ajansı ile gelecek yatırımcılara her aşamada yardımcı oluyoruz. Bu bağlamda ülkemiz gerçekten turizm alanında yatırımları bekliyor." dedi.

Türkiye'den Venezuela'ya haftalık uçuş sayısının 13'e çıkacağını aktaran Gomez, vize muafiyetinin de avantaj olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında sıcak dostluk ilişkisinin bulunduğuna işaret eden Gomez, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan ve Nicolas Maduro'nun talimatı sonucu iki ülke arasındaki ilişkileri daha artırmayı ve halklar arasında turist akışını hedefliyoruz. Böylece iki halkında birbiriyle yakınlaşmasını hedefliyoruz. Şu andaki yatırım planımız çerçevesinde Türk turizmci yatırımcıyı bekliyoruz. Türkiye gerçekten turizm konusunda önemli deneyime sahip. Türkiye ile Venezuela arasındaki tecrübe alışverişinin giderek artmasını ve ülkemizdeki turizm sektörünün kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu konuda Türk yatırımcıları davet ediyoruz."

Gomez, İzmir programı kapsamında turizmle ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.