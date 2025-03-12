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Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleri için TBMM'yi işaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesine ilişkin açıklamada bulundu. Işıkhan, yeni ödemeleri içeren kanun teklifinin Meclis'ten geçtikten sonra yeni tutarlı emekli ikramiyelerinin ödeneceğini belirtti.

Emeklilerin gözü yılbaşından bu yana 2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramlarında yapılacak ikramiye ödemelerine çevrilmişti. Hafta başında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltileceğine yönelik açıklama yapmasının ardından gözler bu kez Meclis'teki kanun düzenlemelerine çevrilmişti.

YENİ İKRAMİYELER MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Torba yasa kapsamında emekli bayram ikramiyelerinin de Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yeni tutarlı emekli ikramiyeleri içeren ve Meclis'ten geçen yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bayram ikramiyelerinin Meclis'ten geçmesinin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleri için TBMM'yi işaret etti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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