VEDAŞ Bölge Müdürü Fatih Talay, Hakkari'de Muhtarlarla Buluştu

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bölge Müdürü Fatih Talay, Hakkari'de muhtarlarla bir araya geldi.

Talay, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşın talep ve isteklerinin mahalle ve köy muhtarları vasıtasıyla kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Şirket olarak müşteri memnuniyetinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Talay, "Sizler vatandaşların temsilcilerisiniz. Dolayısıyla bizim için çok önemlisiniz. Sizlere daha kaliteli hizmetin sunulması için parasal bir takım harcamaların olması gerekir. Müşteri memnuniyeti odaklı bu hizmetimizi en iyi şekilde verebilmenin gayreti içindeyiz. Ne tür yatırımlar yapabiliriz? Alt yapı çalışmaları nasıl en iyi hale getirebiliriz? Vatandaşlarımızın bizlerden beklentileri nelerdir? Bunları sizlerden almak istiyoruz. Davetimize katıldığınız için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Programa, VEDAŞ Hizmetler Grup Müdürü Fatih Ekinci, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, VEPSAŞ Müdürü Yılmaz Özdemir, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ercan Kısacık, Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cevdet Miroğlu, köy ve mahalle muhtarları katıldı.