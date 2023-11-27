VEDAŞ, Bitlis'teki Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) heyeti, Bitlis'te görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Bitlis'teki öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların talep ve önerilerini alan VEDAŞ yöneticileri, faaliyetleri hakkında da muhtarlara bilgilendirmede bulundu. VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya yaklaşık 70 muhtar katıldı. Muhtarların en önemli paydaşları olduğunu ifade eden Talay, "Geçtiğimiz günlerde Van ve Hakkari illerimizde gerçekleştirdiğimiz muhtar toplantılarını bugün de Bitlis ilimizde gerçekleştirdik. Halkın taleplerini ilk elden alan ve sorunların çözümü noktasında etkili olan muhtarlarımızla buluşarak istişarelerde bulunduğumuz verimli bir toplantı oldu. İşimizin doğası gereği muhtarlarımızla anlık olarak sürekli iletişim içerisindeyiz. Sunduğumuz hizmetin kalitesini artırırken tüketicilerimizin memnuniyetini de sağlamak için muhtarlarımızın önemli bir paydaş olduğunu biliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda değerli muhtarlarımızın taleplerine ilişkin notlarımızı aldık, gerçekleştirdiğimiz yatırımları ve şebekemizi modernize ettiğimiz projelerimizi anlattık. Karşılıklı istişarelerde bulunduğumuz verimli ve güzel bir toplantı oldu. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Toplantıya köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, Sistem İşletme Müdürü Ömer Çelebi, Yatırım Müdürü Suat Koçhan, Müşteri Hizmetleri Müdürü Erdal Ünal, Destek Hizmetler Müdürü Cüneyt Tutgaç da katıldı. - BİTLİS