VavaCars'tan İkinci El Araç Alımında Güvenli Alışveriş İçin Öneriler

Güncelleme:
VavaCars, ikinci el araç alımında karşılaşılan risklere dikkat çekerek, tüketicilere güvenli alışveriş için temel kontroller öneriyor. Türkiye'de ikinci el araç pazarı büyürken, kilometre düşürme ve gizlenmiş hasar gibi risklere karşı uyarılarda bulunuyor.

VavaCars, ikinci el araç alımında karşılaşılan başlıca risklere dikkati çekerek, tüketicilere güvenli alışveriş için temel kontrolleri yapmaları önerisinde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikinci el araç pazarı 2025'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüdü. Pazarın genişlemesiyle birlikte tüketicilerin güven, şeffaflık ve kalite beklentileri de artış gösteriyor. VavaCars, bu dönemde artan risklere karşı tüketicileri uyarıyor.

İkinci el araç alım sürecinde tüketicilerin en sık karşılaştığı risklerin başında kilometre düşürme, gizlenmiş hasar ve tramer kaydı ile ilgili belirsizlikler geliyor. Bazı araçlar daha az kullanılmış gibi göstermek amacıyla kilometre manipülasyonuna maruz kalırken, hasarlı parçalar makyajlanarak aracın hatasız olduğu izlenimi yaratılabiliyor.

Sigorta dosyası kapanmadığında hasar bilgileri tramer sistemine geç düşebiliyor ve bu da alıcıları yanıltabiliyor. Bunun yanında ilanda belirtilen donanım ve paket bilgilerinin araçla birebir uyuşmaması, hatta bazı durumlarda hasarlı veya çalıntı araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek "change" araç olarak piyasaya sürülmesi riskler yaratıyor.

Orijinal gibi sunulan ancak çıkma veya yan sanayi olan parçalar da uzun vadede yüksek maliyetli sorunlara yol açabildiği için tüm bu unsurların dikkatle değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

VavaCars, tüketicilerin ikinci el araç alımında karşılaşabilecekleri risklerden korunabilmesi için bazı temel kontrollerin mutlaka yapılmasını öneriyor. Araç satın almadan önce Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) üzerinden geçmiş kayıtların detaylı biçimde incelenmesi, muayene geçmişi ve kilometre tutarlılığının kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Ayrıca, aracı güvenilir ve yetkin bir merkezde kapsamlı bir ekspertizden geçirmek, olası sorunların erken tespit edilmesini sağlayarak satın alma sürecini daha şeffaf ve güvenli hale getiriyor.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç pazarında güvenin yeniden tanımlandığını belirterek, "VavaCars olarak, müşterilerimize yalnızca bir araç değil, güvenli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Seçici ekspertiz sürecimiz, 3 ay/5 bin kilometre garanti uygulamamız ve 14 gün/500 kilometre iade hakkımızla ikinci el araç alımını daha şeffaf, risksiz ve güvenilir hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
